¿Laura Villamil ya fue indemnizada por Andrés Carne de Res por accidente donde se quemó el cuerpo?

Tras más de un año después de que un trágico accidente cambiara su vida para siempre, Laura Villamil compartió su historia de recuperación con una sonrisa, a pesar de las cicatrices visibles y la movilidad aún limitada. Su camino fue una prueba de resiliencia, fe y una lucha diaria por sanar no solo su cuerpo, sino también su tranquilidad, que se vio perturbada recientemente por una noticia que aseguraba que ya había sido indemnizada por parte del restaurante Andrés Carne de Res.

El fatídico día ocurrió el pasado 17 de agosto de 2024. “Sentí que alguien me tocó el hombro y me dijo: ‘Te estás quemando’”, recordó Laura en entrevista con La Red, de Caracol Televisión. En cuestión de segundos, las llamas envolvieron su traje y sintió cómo su cuerpo se encogía por el fuego. Lo que siguió fueron meses de hospitalización, un pronóstico desolador que le daba solo un 10% de probabilidades de sobrevivir y el inicio de un arduo proceso de recuperación que continuó hasta hoy.

El camino de Laura estuvo marcado por la palabra “paciencia”, un concepto que, según le explicó un médico, definía a los pacientes quemados. Su rutina diaria transcurrió entre terapias físicas, cirugías reconstructivas y un dolor constante que la acompañó desde que despertaba. “Hay días que son demasiado difíciles, y no solo por el dolor, sino por despertarse y verse diferente”, manifestó. Sin embargo, se aferró a su familia y a su fe para seguir adelante.



Pasó por varias operaciones en sus manos para mejorar la flexibilidad de su piel y recuperar los rangos de movimiento, con muchas más intervenciones por delante. Lejos de desanimarse, las vio con optimismo: “Vienen más cirugías y yo las abrazo y las agradezco porque sé que me ayudarán a recuperar mis rangos de movimiento”. Su progreso fue notable; su semblante cambió y recuperó una energía que reflejaba el fruto de su esfuerzo y de los tratamientos médicos. Momentos sencillos, como maquillarse frente al espejo, se convirtieron en rituales de alegría y autoafirmación.



Una noticia falsa que generó angustia y temor en Laura Villamil

Recientemente, la ya compleja recuperación de Laura se vio sacudida por una ola de desinformación. Una noticia circuló asegurando que había recibido una millonaria indemnización por parte del restaurante donde ocurrió el accidente. Laura desmintió esta información, calificándola de falsa y explicó el profundo impacto emocional que le causó.

“Salió una noticia en la que supuestamente yo recibo un dinero por la indemnización, cosa que no es así. Nadie se contactó con nosotros”, aclaró. La publicación no solo fue incorrecta, sino que le provocó un severo ataque de ansiedad y un profundo temor por su seguridad y la de su familia. "Yo me movilizo en taxi para ir a la fundación y mi papá anda en bici. Me asusté porque quizás a veces no miden las cosas que vayan a publicar. A mí me dio un ataque de ansiedad horrible. Lloré demasiado porque yo dije: 'yo no les he hecho nada, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Me voy a quedar aquí?' De verdad, me puse muy mal. Al otro día yo no me quería levantar, tenía justo terapia y yo no quería ir, no quería salir a la calle, no quería nada”, expresó Laura.

La falsedad de la noticia se vio agravada por comentarios insensibles en redes sociales, donde algunas personas llegaron a decir que “hasta yo me quemo” por una suma así. Ante esto, Laura respondió que “no le deseo ni el 5% del dolor que yo llegué a sentir a nadie. A nadie”.

Aunque el proceso legal siguió su curso y se esperaba que eventualmente recibiera la compensación que merecía, la prioridad de Laura Villamil fue clara: seguir adelante, un día a la vez, con la esperanza de despertar sin dolor y con la fortaleza que la convirtió en un símbolo de supervivencia y coraje.

