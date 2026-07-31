Revelan video del momento en el que agreden a Kevin Arriguí en la Universidad Nacional

La comunidad académica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, se encuentra en alerta tras denunciarse una violenta agresión ocurrida en la noche del pasado 29 de julio. Tres estudiantes resultaron heridos con arma blanca en un ataque perpetrado dentro de las instalaciones del campus, específicamente en las inmediaciones del edificio de Ciencias Agrarias.

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La denuncia fue impulsada por Diego Torres, profesor asociado de la institución, quien a través de sus redes sociales relató que el ataque ocurrió poco antes de la medianoche. Entre los heridos se encuentra Kevin Arriguí, actual representante estudiantil de la sede Bogotá. Según el docente, los presuntos agresores no serían personas ajenas a la institución, sino miembros de la propia comunidad universitaria. Torres vinculó el ataque contra Arriguí a su labor de control y denuncia dentro de la universidad, señalando que el representante ya había sido objeto de agresiones previas por parte de desconocidos y de integrantes de uno de los sindicatos de la institución.



¿Qué dijo la Universidad Nacional sobre el caso?

Ante la gravedad de la situación, la Rectoría y la Vicerrectoría de la Sede Bogotá emitieron un comunicado oficial en el que rechazaron de forma categórica los actos violentos que resultaron en las lesiones personales de los tres alumnos. El documento, firmado por el rector José Ismael Peña y la vicerrectora Olivia Lorena Chaparro, enfatiza que "ninguna diferencia justifica el uso de la violencia" y que estos hechos son "incompatibles con los principios de respeto y convivencia" de la universidad.

La institución confirmó que, tras conocerse el incidente, se procedió con:



Activación de protocolos : Se iniciaron las rutas institucionales de atención y acompañamiento para las víctimas y sus allegados.

: Se iniciaron las rutas institucionales de atención y acompañamiento para las víctimas y sus allegados. Investigación en curso: Se adelantaron actos urgentes con el fin de esclarecer los hechos, resguardar la información y permitir la identificación de los responsables.

Finalmente, las directivas de la Alma Mater expresaron su solidaridad con los afectados y reiteraron su compromiso con el acompañamiento institucional necesario para enfrentar esta crisis de seguridad interna.



El video que revela la agresión

El video que muestra el ataque en contra de Kevin Arriguí fue revelado en las últimas horas. En las imágenes se ve cómo el líder estudiantil está en las instalaciones de la Universidad Nacional cuando un grupo de cerca de cinco personas se abalanzan sobre él. El estudiante recibió golpes y heridas con arma blanca.

