Los videos de la 'avalancha' de colados en TransMilenio: hasta 'Michael Jackson' evadió el pago

Las imágenes de la avalancha de colados en TransMilenio que llegaron hasta la estación Madelena siguen generando polémica en Bogotá. Más de 50 personas evadieron el pago del pasaje en este caso. La empresa de transporte emitió un comunicado rechazando enfáticamente lo que ocurrió este jueves y que fue grabado por cámaras de seguridad y testigos que revelaron imágenes insólitas en esta y otras estaciones, como la de un hombre que entró a una estación de la troncal de la avenida Caracas sin pagar, disfrazado del cantante Michael Jackson.



Sobre este hecho, TransMilenio manifestó que estas acciones ponen en riesgo la seguridad de la ciudadanía. Además, a través del centro de control del sistema se pudo constatar que las mismas personas que ingresaron como evasoras del pasaje protagonizaron el bloqueo que paralizó por unos instantes la prestación del servicio de transporte público sobre el corredor de la calle 14 con carrera 32 en horas de la mañana de este 1 de octubre.

“Respetamos el derecho a la manifestación pacífica, sin embargo, este tipo de situaciones puede generar afectaciones a quienes utilizan diariamente el servicio y más aún si el grupo de manifestantes comete este tipo de comportamientos, como es la evasión para posteriormente bloquear el sistema”, manifestó la empresa en su pronunciamiento oficial.

#Bogotá | ¿Qué han dicho las autoridades sobre la 'avalancha de colados' en la estación Madelena de Transmilenio?



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Hasta el mismísimo Michael Jackson se cuela en @TransMilenio.



Se les recuerda:



No pagar pasaje significa ROBAR.



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Todos los videos ahora están en poder de las autoridades para adelantar las investigaciones y eventualmente imponer las respectivas sanciones o multas. Jaime Monroy, subgerente de operaciones de TransMilenio, indicó a Noticias Caracol que, una vez se percataron de la situación, se les dio aviso inmediato a las autoridades e iniciaron acciones articuladas desde el centro de control y desde el Puesto de Mando Unificado (PMU). A partir del monitoreo fue que las autoridades identificaron que estas mismas personas fueron quienes bloquearon la calle 13 y afectaron a más de 19.000 usuarios del sistema.

“El evento de ayer claramente tenía la intención de bloquear el sistema, que duró por más de dos horas afectado”, indicó el funcionario, quien recalcó que en los buses se movilizan a diario más de cuatro millones de personas que circulan por toda Bogotá. “Las personas necesitan llegar a su trabajo, llegar a las citas médicas, estudiar a través del sistema de transporte y estos eventos afectan a personas que no tienen nada que ver con las reclamaciones que manifiestan estas personas en los bloqueos”.



La evasión y los bloqueos: los constantes flagelos de TransMilenio

De acuerdo con datos suministrados por el subgerente Monroy, durante el primer semestre de 2026 se registró una diferencia entre pagos e ingresos que asciende a alrededor del 13 %. Desde TransMilenio existe un convenio de cultura ciudadana que busca abordar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de pagar el pasaje frente a la sostenibilidad del sistema, enfatizando en la corresponsabilidad que tienen los usuarios con este servicio público.

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Esta afectación se suma a los centenares de eventos que han afectado el funcionamiento del sistema en lo corrido de 2026. Según la empresa TransMilenio S. A., 621 eventos han afectado la operación del sistema; de ellos, 435 corresponden a plantones y 130 a movilizaciones.

María Paula Rodríguez Rozo

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