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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Masacre en Cartagena este 1 de octubre: cuatro jóvenes fueron asesinados en las afueras de la ciudad

Masacre en Cartagena este 1 de octubre: cuatro jóvenes fueron asesinados en las afueras de la ciudad

El delito de homicidio en Cartagena cerró 2025 con 360 casos. En lo corrido de 2026 (con corte al 14 de septiembre), se han registrado 202 casos.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 2 de oct, 2026
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Escena del crimen. Imagen de referencia.
Escena del crimen. Imagen de referencia.
Getty Images

Una masacre se registró en la noche del 1 de octubre en la ciudad de Cartagena. La Policía Metropolitana recibió alerta de este hecho y encontró la escena de cuatro jóvenes que yacían sin vida en una vereda que pertenece a La Heroica. La institución compartió detalles sobre este hecho, que es materia de investigación en la ciudad.

De acuerdo con la Policía Metropolitana, el hecho ocurrió específicamente en la vereda Puerto Rey, que está ubicada en zona rural de Cartagena. Hasta este lugar llegaron uniformados de la institución después de que llegara un reporte sobre posibles disparos que se registraron en el sector. Allí fueron encontrados los cuerpos de sexo masculino. Inmediatamente, se activaron las capacidades de la Policía Judicial e Inteligencia para adelantar la recolección de información, actos urgentes y avanzar en labores investigativas que guíen a que se esclarezca este caso.

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¿Qué se sabe sobre las víctimas de la masacre de Cartagena?

Las primeras verificaciones realizadas por las autoridades arrojaron información preliminar sobre las víctimas. Al parecer, las personas fallecidas estaban vinculadas a procesos judiciales. La Policía indicó que dicha información hará parte del proceso investigativo y será analizada por la autoridad a la que le competa. El comunicado no dijo qué antecedentes podrían tener las víctimas.(Le puede interesar: Los videos de la 'avalancha' de colados en TransMilenio: hasta 'Michael Jackson' evadió el pago)

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Entre la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación, se conformó una cápsula especializada de investigación e inteligencia que tiene como objetivo establecer las circunstancias, determinar el móvil, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia para que comparezcan.

En estos momentos, unidades de la Policía Nacional se mantienen desplegadas con sus capacidades en la zona y avanzan en las diferentes líneas investigativas. Se invita a la ciudadanía a suministrar cualquier información que contribuya al esclarecimiento de estos hechos, a través de la línea de emergencia 123. (Lea también: Así fue el rescate de una mujer en Pereira tras colapso de una edificación en el centro)

De acuerdo con El Universal, los hombres tenían 18 y 29 años. Los cuatro se movilizaban en un carro de color blanco en el momento de los hechos.

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Panorama de homicidios en Cartagena

El delito de homicidio en Cartagena cerró 2025 con 360 casos. En lo corrido de 2026 (con corte al 14 de septiembre), se han registrado 202 casos. El delito ha presentado una tendencia a la baja de -21,09 % en comparación con la misma temporada del año pasado, que tuvo 256 homicidios.

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María Paula Rodríguez Rozo
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