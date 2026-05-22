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Incendio de vehículo en Bogotá quedó en video: emergencia se habría provocado por un cortocircuito

El incendio de un vehículo en la zona de Colina, localidad de Suba, quedó registrado en video. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atendió la emergencia e investiga las causas.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 22 de may, 2026
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Incendio de vehículo en Bogotá quedó en video: emergencia se habría provocado por un cortocircuito

El Ojo de la Noche de Noticias Caracol reportó durante la noche de este jueves el incendio de un vehículo en la zona de Colina, en la localidad de Suba. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atendió la emergencia. El incendio provocó pánico entre los habitantes del sector.

El incendio del vehículo se dio en la calle 134 con carrera 54. Se trató de un carro de alta gama. Ese incendio, al parecer, habría ocurrido por un cortocircuito. Lo cierto es que las llamas se propagaron rápidamente y el carro quedó reducido a cenizas. Por fortuna los ocupantes del vehículo resultaron ilesos.

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"Controlamos el incendio de un vehículo particular, en la Avenida Calle 134 con Carrera 53 C. No se reportan personas lesionadas. El área se encuentra asegurada. El paso vehicular hacia el oriente se encuentra restringido. Se activa apoyo de Policía Nacional", se lee en un comunicado del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá compartido sobre las 7:00 de la noche del jueves 21 de mayo.

MATEO MEDINA ESCOBAR/EDWARD PORRAS (EL OJO DE LA NOCHE)
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