¿A qué se deben cambios en el color del agua en viviendas del norte de Bogotá? Acueducto explica

Habitantes del norte de Bogotá y de algunos municipios cercanos podrían notar alteraciones temporales en el color del agua potable hoy y durante los próximos días. La situación, según explicó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), está relacionada con cambios operativos en el sistema de abastecimiento que se vienen realizando como parte de las medidas preventivas ante un eventual periodo de sequía asociado al Fenómeno de El Niño.

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La entidad informó que las maniobras buscan equilibrar el suministro entre las principales plantas de tratamiento de agua potable de la ciudad: Tibitoc y Wiesner. Estas operaciones hacen parte de un proceso técnico con el que se pretende fortalecer la capacidad de respuesta del sistema y mejorar la distribución del recurso en Bogotá y municipios vecinos.

¿Por qué cambia el color del agua en algunos sectores de Bogotá?

De acuerdo con la EAAB, los cambios en la tonalidad del agua obedecen a modificaciones en la velocidad y en el sentido del flujo dentro de las redes de distribución. Cuando se alteran esas condiciones normales de operación, pueden desprenderse sedimentos acumulados en las tuberías, lo que genera que el agua salga con una apariencia amarillenta o ligeramente oscura durante algunas horas.



La empresa aclaró que esta situación no afecta la calidad del agua ni representa un riesgo para la salud. Según indicó, el líquido continúa siendo potable y mantiene los controles de calidad exigidos para el consumo humano. Las variaciones podrían presentarse entre el 19 y el 22 de mayo de 2026 en localidades como Usaquén, Suba y Engativá, además de los municipios de Chía y Cajicá.

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Las maniobras también están relacionadas con trabajos adelantados en la Planta de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc, una de las infraestructuras más importantes para el abastecimiento de agua en Bogotá. Durante el último año, la EAAB realizó procesos de modernización en esta planta con el objetivo de aumentar su capacidad operativa y permitir que la ciudad tenga mayores herramientas para enfrentar futuras temporadas de baja disponibilidad hídrica.

Dentro de esas obras se encontraron la instalación y reemplazo de válvulas principales de control en líneas de gran tamaño, trabajos que tuvieron lugar a finales del mes de marzo y obligaron a "optimizar la operación del sistema y garantizar una mejor distribución del servicio en Bogotá y municipios vecinos", según indicó la Alcaldía de Bogotá.

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La administración también explicó en otra ocasión que estas adecuaciones permitirán aumentar la producción de agua desde Tibitoc y reducir parcialmente la presión sobre el sistema Chingaza-Wiesner, que abastece buena parte de Bogotá.

Acueducto realizará limpieza de redes si se presenta coloración

Ante posibles reportes ciudadanos, la EAAB anunció que dispondrá de cuadrillas técnicas para realizar lavados de tuberías mediante aperturas controladas de hidrantes en diferentes puntos de la ciudad. Por eso, la entidad pidió a los ciudadanos no alarmarse si observan operarios manipulando hidrantes en las vías, ya que estas labores hacen parte de las acciones para limpiar las redes y estabilizar nuevamente el servicio.

"La EAAB dispondrá de cuadrillas para ejecutar el lavado de las tuberías, en caso de presentarse este fenómeno. Esta acción se ejecutará mediante aperturas controladas de los hidrantes ubicados en las calles de la ciudad", indicó la entidad. Frente a esta situación, el Acueducto entregó varias recomendaciones para quienes lleguen a notar alteraciones en el color del agua dentro de sus viviendas.



Abra la llave y deje correr el agua durante algunos minutos hasta que recupere su transparencia habitual.

Revise el estado de los tanques de almacenamiento y haga limpiezas periódicas.

Verifique que el agua salga completamente clara antes de usarla para lavar ropa blanca, con el fin de evitar manchas.

En caso de que la coloración persista durante varias horas, los usuarios pueden comunicarse con la Acualínea 116 o reportar la situación a través de los canales digitales oficiales de la EAAB.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co