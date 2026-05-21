Denuncian agresión a adulto mayor en medio de las protestas en Bogotá: todo quedó grabado en video

La tarde de este 21 de mayo en Bogotá ha estado marcada por movilizaciones y accidentes que complican el flujo vehicular en distintos puntos de la capital. En la calle 26 hubo manifestaciones que obligaron al cierre del carril mixto y exclusivo de TransMilenio por la presencia de manifestantes. Durante las protestas, un adulto mayor habría resultado herido. La denuncia y la grabación del momento exacto fueron expuestas por el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila.

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TransMilenio reportó, con corte a las 6:45 p. m., que 366.353 usuarios del sistema han resultado afectados por estas novedades en materia de movilidad. Por los bloqueos, el sistema activó retornos de los servicios troncales en las estaciones de Centro Memoria y Ciudad Universitaria. Asimismo, se suspendió el servicio en Centro Memoria, Concejo de Bogotá, Ciudad Universitaria y Corferias.

Quintero denunció que la manifestación pacífica de la calle 26 habría terminado en acciones violentas contra dos sedes de campaña política y estaciones del sistema. Y es que en la tarde de este jueves se reportó que la sede de campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, así como la sede del partido MIRA, fueron objeto de actos vandálicos.



Además, algunas personas empezaron a lanzar piedras contra las estaciones troncales. En medio de estas acciones violentas, un adulto mayor resultó agredido aunque no participaba de la protesta. En una grabación captada por cámaras de seguridad se puede apreciar el momento en que un encapuchado estaba lanzando piedras; una de ellas rebotó y cayó sobre el ciudadano que observaba. Funcionarios de la Secretaría de Gobierno asistieron al hombre.



“Muchos de estos actos buscan provocar una respuesta de la fuerza pública que podría derivar en situaciones aún más delicadas”, señaló el secretario. “El Distrito seguirá actuando con responsabilidad y bajo el principio de proporcionalidad. En este contexto electoral, nuestra prioridad es proteger la vida y la integridad de todas y todos, sin distinción”.



En el marco de las protestas, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) tuvo que intervenir después de que concluyera la etapa de diálogos con los manifestantes presentes en este importante corredor vial.

No puede ser que lo que comienza como una manifestación pacífica termine en acciones violentas contra dos sedes de campañas políticas y estaciones del sistema de transporte público.



En estos hechos, incluso, fue agredido un adulto mayor que no participaba en la manifestación,… pic.twitter.com/u9Uw5Zjwq6 — Gustavo Quintero Ardila (@GAquinteroA) May 21, 2026

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La Secretaría de Movilidad tuvo que implementar un cierre en la calle 26 con carrera 33, sentido oriente-occidente, por las afectaciones viales.

María Paula Rodríguez Rozo

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