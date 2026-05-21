Caso Yulixa Toloza: fiscal reveló conversación clave sobre cómo ocultaron el carro y el cuerpo

La fiscal encargada del caso de Yulixa Toloza, Juana Acosta, continúa revelando detalles relevantes e inéditos en el marco de la investigación por la desaparición y muerte de la mujer de 52 años. La historia de Toloza se ha llevado la atención de Colombia cuando se perdió su rastro, justo después de haberse sometido a un procedimiento estético en Bogotá y quedar en mal estado de salud.

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Este 21 de mayo, la Fiscalía solicitó a un juez de control de garantías que los ciudadanos venezolanos, Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequera Delgado, sean enviados a la cárcel por su presunto vínculo con el caso. Ambos hombres fueron capturados en Cúcuta cuando intentaban reclamar el carro Chevrolet Sonic de placas UCQ340. El ente judicial les imputó los delitos de favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración, destrucción de elementos materiales probatorios. No aceptaron cargos.

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¿Cuál habría sido el rol de los dos capturados en Cúcuta?

Hernández y Sequera, quienes son residentes de Venezuela, fueron contactados por María Fernanda Delgado (propietaria de Beauty Láser) para que retiraran el vehículo y lo ocultaran. Toda la logística habría sido coordinada por medio de mensajes enviados en WhastApp y TikTok, canales en los que Delgado habría enviado las indicaciones a los dos hombres. Al parecer, los sujetos habrían recibido un pago de aproximadamente 800.000 pesos colombianos a cambio de realizar tal diligencia.

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Entre los detalles que reveló Acosta este 21 de mayo, se conoció que en los chats, los involucrados mencionaron al cuerpo de Yulixa Toloza y su desaparición en un “lenguaje cifrado”. Incluso hablaron si los otros cuerpos hallados en distintas partes de Colombia correspondían a la mujer que fue atendida en Beauty Láser. La fiscal leyó dos de los mensajes:

“Mami, ¿ya encontraron lo que se te perdió?"

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“No, papi, esa no es”

Para Acosta, los mensajes y el conocimiento de lo que estaban haciendo “edificaría el dolo” en el caso de los dos capturados.

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Yulixa Toloza alcanzó a arrepentirse del procedimiento

Entre los testimonios conocidos por las Fiscalía, figura el de Amalia Pardo, una de las amigas de Yulixa Toloza. Esta mujer aseguró que la víctima manifestó arrepentimiento por haberse practicado la lipólisis con láser. Incluso se quejó de fuertes dolores, sangrado en sus heridas y debilitamiento.

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La mujer que salió con los supuestos hijos de Delgado era otra persona

En la audiencia logró conocerse que en la noche del 13 de mayo, cuando los involucrados habrían huido de Bogotá con el cuerpo de Toloza, la mujer que fue grabada saliendo con los hija de María Fernanda Delgado en realidad era la señora Lourdes Hernández, la madre de la propietaria de Beauty Láser. Esta mujer habría salido del centro estético con los niños en otro vehículo, diferente al Chevrolet Sonic.

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Esto, para los investigadores, demostraría que los niños vivían en este lugar y habrían estado presentes en gran parte de los hechos.

María Paula Rodríguez Rozo

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