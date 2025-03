VIDEO | Niña tuvo que refugiarse en una tienda en Bogotá para escapar de hombre que la perseguía

En redes sociales se ha difundido un video que ha generado indignación en la comunidad. Una menor de edad se tuvo que resguardar en una tienda de barrio para escapar de un hombre que la estaba acechando.

El hecho se habría presentado en el barrio Nueva Gloria, de la localidad de San Cristóbal (en el sur de Bogotá). Al parecer, un sujeto desconocido persiguió a la menor por varias cuadras del sector en la noche del pasado lunes, 24 de marzo de 2025.

La persecución a la menor quedó grabada en video

Videos de cámaras de seguridad del establecimiento de comercio captaron el momento en el que la joven, intentando huir del sujeto, entró al local de la zona y, en medio de una compra, le pidió ayuda a una mujer que estaba administrando el lugar.

La menor ingresó a la tienda evidentemente asustada, mirando hacia atrás. Segundos después apareció un hombre que vestía una camisa azul oscura y una gorra. Él se asomó en la tienda y, sin decir palabra alguna, no quitó su atención de la pequeña.

El rostro de la menor reflejaba terror. En medio del pánico, pidió en el local que le vendieran un sobre de champú, mientras le hacía caras a la señora que la estaba atendiendo, dándole señales de que estaba en riesgo y pidiéndole ayuda.

Inmediatamente la mujer entendió el mensaje y le preguntó al hombre que continuaba parado en la puerta del local: “A la orden. Señor, ¿qué necesita?”. El sujeto evitó pronunciar palabra alguna y, al verse presionado por la dueña del establecimiento, decidió irse a los pocos minutos.

La menor estaba muy asustada - X @ultimahoracol_

En una habilidosa reacción de la mujer, le indicó a la menor que su madre le había pedido que la esperara en la tienda para que no se fuera sola. Y posteriormente, la resguardó en el lugar.

En el video se alcanza a escuchar a la administradora de la tienda que le mencionó a la menor que no está bien que su madre la envíe a hacer compras o mandados en la noche y sola.

“Yo le he dicho a su mami que no la mande tarde y no me hace caso. "Espere, la llamo para que venga por usted, ¿vale?”, le indicó a la joven.

¡Heroica! Una tendera del barrio Nueva Gloria, en la localidad de San Cristóbal Sur en Bogotá, logró proteger a una niña que era perseguida por un hombre el pasado 24 de marzo. La menor, en medio de una angustiante situación, ingresó a la tienda simulando hacer algunas compras,… pic.twitter.com/Zq9t5D7YSQ — Última Hora Col (@ultimahoracol_) March 27, 2025

En este caso, el aviso de auxilio de la menor y la oportuna reacción de la mujer fueron claves para evitar que la niña hubiese sido víctima de alguna agresión. Pero las autoridades han hecho un llamado especial a los padres de familia para que cuiden de sus hijos y eviten exponerlos a situaciones en las que de alguna manera pueden verse violentados.

MA. FERNANDA LÓPEZ

PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL

IG: Mafe_loc