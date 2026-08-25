Ella es Clara Lucía Sandoval, la nueva gerente de Bogotá designada por el presidente De La Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella designó a Clara Lucía Sandoval como gerente especial de Bogotá. La decisión se enmarca en el propósito que tiene el Gobierno Nacional de iniciar una articulación con el Distrito para avanzar en materia de obras, seguridad e infraestructura. Hasta hace poco, Sandoval se desempeñaba como concejal de la ciudad por la bancada Partido Liberal y ahora pasa a asumir esta nueva figura creada en esta administración.

“Hacer que las cosas sucedan” será la premisa principal de esta gerencia, dijo Sandoval, quien asume la tarea de “coordinar, destrabar, articular y avanzar para hacer que las cosas pasen”. Sandoval recordó que la autonomía de Bogotá será respetada, pero que también hay compromisos del presidente que “se verán materializados en la ciudad”. El presidente señaló que la gerencia no llega para competir con la alcaldía ni a crear más burocracia en lo que será una “nueva etapa de articulación” que impulsará grandes obras y proyectos estratégicos como el Metro de Bogotá y la PTAR Canoas (que pretende recuperar el río Bogotá). A esto se le suma la iniciativa de seguridad urbana para reducir los delitos en la capital.

¿Quién es Clara Lucía Sandoval? Esta es su experiencia

Clara Lucía Sandoval estudió un pregrado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, es especialista en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos, con más de 15 años de experiencia en el sector público. En su perfil se identifica como una “defensora de la vida, la niñez y la familia”. Ha sido elegida como cabildante de la ciudad en tres ocasiones (2008-2011, 2012-2015 y 2024-2027). En 2022 aspiró a llegar a la Cámara de Representantes por Bogotá, pero no llegó a tener los votos suficientes. Desde su puesto en el Concejo ha impulsado temas en la agenda como lo son el bienestar y protección animal, participación ciudadana, medio ambiente, movilidad, seguridad y desarrollo social. También fue creadora y directora del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.



En su trayectoria en el sector público ha defendido los recursos del Metro de Bogotá, exigiendo su construcción, así como de corredores importantes como la ALO y la troncal de la avenida Boyacá. También ha denunciado temas relacionados como la corrupción en las administraciones en materia de basuras, contracciones, transporte público, presupuesto y abuso de tarifas de parqueaderos.

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“Nuestra gerencia será muy estratégica, técnica y operativa para mirar dónde están las trabas, problemas e inconvenientes, para tener al día al señor presidente, para que todas estas cosas que han impedido el desarrollo de nuestra ciudad dejen de ser un problema y pasen a ser soluciones concretas”, declaró Sandoval.