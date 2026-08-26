Metro de Bogotá será pet friendly: así luce Hashi, el primer perro en subir a uno de sus trenes

El Metro de Bogotá avanza en la construcción de su Línea 1 y, mientras continúan las obras y las pruebas técnicas, también comienzan a conocerse algunos aspectos relacionados con la experiencia que tendrán los usuarios cuando el sistema entre en funcionamiento. Uno de ellos tiene que ver con las mascotas. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que el Metro será pet friendly, una medida que permitirá que los pasajeros puedan movilizarse con sus animales de compañía, de acuerdo con las condiciones que establezca el sistema.

El anuncio fue realizado durante una de las actividades de prueba de la Línea 1, en la que Galán presentó a Hashi, un perro que acompañó el proceso y que tuvo la oportunidad de subir a uno de los trenes que hacen parte de las pruebas del proyecto. "Les presento a Hashi, él es el primer perro que se monta en el Metro de Bogotá", dijo el alcalde durante el recorrido. Galán explicó que, aunque Hashi tiene el particular reconocimiento de haber sido el primero en subir a un tren del Metro de Bogotá, no será el único perro que pueda hacerlo cuando el sistema entre en operación. "El Metro va a ser pet friendly, entonces él tiene el privilegio, pero tendremos muchos perros", señaló el mandatario.



Metro de Bogotá permitirá el ingreso de mascotas

La decisión de permitir mascotas representa uno de los aspectos que deberá ser tenido en cuenta por los usuarios antes de que la Línea 1 comience a prestar el servicio comercial. El alcalde aclaró que el hecho de que el sistema sea pet friendly no significa que los animales podrán ingresar sin ningún tipo de regulación. Durante el anuncio señaló que habrá "ciertas condiciones", aunque en esta intervención no detalló cuáles serán las reglas específicas para transportar perros u otras mascotas. Esto implica que, antes de la entrada en operación, los usuarios deberán conocer las disposiciones relacionadas con el ingreso, permanencia y desplazamiento de animales dentro de las estaciones y los trenes.

El anuncio sobre las mascotas se conoce mientras la construcción de la Línea 1 continúa avanzando. De acuerdo con el reporte de la Empresa Metro de Bogotá con corte al 31 de julio de 2026, el proyecto registraba un 81,25% de avance general. Durante julio también se realizaron actividades relacionadas con la construcción del viaducto y la infraestructura ferroviaria. Uno de los trabajos destacados fue una operación de alta ingeniería desarrollada en la NQS con Octava Sur, donde se realizó el izaje de una carga que, según la información divulgada por la Empresa Metro, fue la de mayor peso levantada hasta ese momento dentro del proyecto. La programación divulgada por la Empresa Metro de Bogotá contempla el inicio de la operación comercial de la Línea 1 en marzo de 2028.



Presidente De la Espriella muestra su respaldo al Metro de Bogotá

El presidente Abelardo de la Espriella presentó a quien será la gerente de Bogotá, Clara Lucía Sandoval, funcionaria que, afirmó el mandatario, "no llega a competir con la Alcaldía ni a crear más burocracia; llega a articular, gestionar y producir resultados". Según el jefe de Estado, iba a hacer el anuncio "el primer día de su gobierno, pero el terremoto cambió el orden de las cosas". De la Espriella expresó que tras "terminar una muy fructífera reunión de trabajo con el señor alcalde de Bogotá, el doctor Carlos Fernando Galán Pachón", inicia "una nueva etapa de articulación directa entre el Gobierno nacional y el Distrito alrededor de las grandes obras, de los proyectos estratégicos, del desarrollo del futuro de la ciudad, de la seguridad y, por supuesto, también de la gran inversión social que requiere el Distrito capital".



El mandatario manifestó que "uno de los asuntos centrales sin duda alguna es el metro. Tenemos que garantizar desde el Gobierno nacional, articulados con la Alcaldía Mayor, que la línea 1 del metro continúe avanzando hasta su terminación, y hacer desde el Gobierno nacional lo que nos corresponda hacer para contribuir a que este proyecto llegue a buen término". Sin embargo, dijo que se debe "mirar más allá. Vamos a trabajar conjuntamente para sacar adelante la línea 2, avanzar en la factibilidad de la línea 3 y comenzar a soñar y a proyectar, querido alcalde, la línea 4. Bogotá necesita una verdadera red de transporte masivo planeada con visión de largo plazo, sin ideología, sin sesgos políticos ni ideológicos, con rigor técnico, con cifras como corresponde".



El alcalde Galán le agradeció al presidente De la Espriella por "trabajar en equipo con las ciudades de Colombia", algo que aseguró le han manifestado los otros alcaldes miembros de Asocapitales, que el bogotano preside. También se refirió a lo que expresó el mandatario "de la línea 1, de la línea 2, de la línea 3 y de la línea 4 para Bogotá, es importantísimo. Entonces, me voy muy contento, presidente, para seguir trabajando con su gobierno y listo a iniciar el proceso con Clara Lucía en su responsabilidad de articuladora de la nación para los temas de Bogotá".

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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