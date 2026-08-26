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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / ¿Qué implica el rol de la gerente para Bogotá Clara Lucía Sandoval y cómo trabajará con la Alcaldía?

¿Qué implica el rol de la gerente para Bogotá Clara Lucía Sandoval y cómo trabajará con la Alcaldía?

La funcionaria coordinará con el alcalde Carlos Fernando Galán el cumplimiento de los compromisos de la Nación con Bogotá, incluyendo la agilización de pagos pendientes y el apoyo al Metro.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 26 de ago, 2026
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El presidente Abelardo de la Espriella designó a Clara Lucía Sandoval, concejal de Bogotá, como gerente para esa ciudad. La figura que ahora tiene la concejal trabajará directamente con el Distrito y con el alcalde Carlos Fernando Galán.

El mandatario de la capital, que habló para Noticias Caracol, explicó el alcance que tendrá la gerente para Bogotá. "El presidente ha escogido una persona que estará encargada de hacer seguimiento a los compromisos que adquiere el Gobierno Nacional con Bogotá y que adquieren las diferentes instancias del Gobierno", aseguró.

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Galán dijo que la labor de Sandoval como gerente sera la de articular, hacer seguimiento y ayudar a la relación de Bogotá con el Gobierno. "En este momento la Nación le debe a Bogotá, en términos de vigencias futuras de TransMilenio, cerca de 250.000 millones de pesos que ha debido entregar en marzo de este año y no los ha entregado. Ese es un ejemplo donde vamos a trabajar por ejemplo con Clara Lucía para agilizar esos pagos, para garantizar que esos compromisos adquiridos se cumplen", explicó.

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El alcalde agregó que vienen otros temas a futuro que deberán hacerse en sincronía con el Gobierno Nacional como el avance en políticas sociales, seguridad, vivienda, entre otros. "No es nada que vaya a menoscabar la autonomía de la ciudad, que vaya a replantear cómo funciona la Alcaldía. Es una instancia del Gobierno Nacional para lo que le respecta al Gobierno Nacional con Bogotá", enfatizó Galán sobre la labor de esta gerencia.

El contacto entre la Alcaldía de Bogotá, Presidencia y sus ministerios continuará igual, añadió Galán. El alcalde dijo que el presidente le aseguró a él y a los demás alcaldes que respeta la autonomía territorial y la institucionalidad. Clara Lucía Sandoval también habló para Noticias Caracol y dijo que "Bogotá tiene un alcalde democráticamente elegido, una autonomía territorial que respetamos al 100 %, pero también tiene un presidente que tiene unos compromisos claros con la ciudad",

Desde su voz, la ahora gerente para Bogotá aseguró que la idea de su labor es "coordinar, articular, gestionar, destrabar y acelerar los proyectos estratégicos donde tiene injerencia la Nación para beneficio de los bogotanos" y puntualizó en que "es completamente diferente a lo que hace el alcalde". Sandoval ahondó en las prioridades del presidente De la Espriella, destacando temas como la seguridad. "Esa determinación de combatir el crimen y de trabajar de la mano con el alcalde Carlos Fernando Galán en esos proyectos que nos lleven a mejorar las capacidades van a ser fundamentales para mejorar la seguridad", añadió.

Sandoval también mencionó los proyectos de movilidad y de desarrollo que tiene la ciudad, explicando que hay retrasos desde el Gobierno Nacional que resultan claves en los avances: "El tema de Petar Canoas, la descontaminación del río Bogotá es muy importante, la Autopista Sur misma, obras la habilitación del suelo para construcción de vivienda que también permita la habilitación para la vivienda de interés social. El Metro de Bogotá que por supuesto esperamos siga avanzando de manera acelerada y por supuesto con todo el apoyo decidido del presidente".

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MATEO MEDINA ESCOBAR
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