Lo que tenía una de las víctimas del tiroteo en Bogotá, que dejó un muerto y cuatro heridos

Hombres armados salieron de un barranco en el barrio Las Lomas, localidad Rafael Uribe Uribe, sur de Bogotá, y dispararon contra un grupo de personas que se encontraba consumiendo licor cerca de un barranco, desde donde salieron los criminales. Sin compasión, indicaron testigos, los asesinos accionaron sus armas de fuego contra los cinco hombres que habían llegado a bordo de una camioneta y un carro.

Algunos corrieron para protegerse en las casas, pero alcanzaron a ser impactados con los disparos. Una persona falleció en el sitio, cuatro más resultaron heridos y uno de ellos se encuentra en una condición crítica. Las autoridades detallaron que los lesionados fueron trasladados a centros médicos de la localidad Rafael Uribe Uribe.

El teniente coronel Oscar Florez, oficial de inspección de la Policía de Bogotá, indicó que “una persona falleció y otras cuatro personas fueron trasladadas a los centros médicos más cercanos con el fin de brindarles los primeros auxilios. Estas personas se encuentran en recuperación”.



#OjoDeLaNoche | En el barrio Las Lomas, en el sur de Bogotá, hombres armados dispararon contra un grupo de personas que departía en el lugar. Una persona falleció, dos más resultaron heridas y otra se encuentra en estado crítico.



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Los sicarios escaparon hacia el barrio San Pablo. Cerca del lugar había presencia de policías, pero cuando los uniformados llegaron hasta el lugar, los pistoleros ya no estaban. “Nuestras unidades de investigación, en este momento, se encuentran haciendo el procedimiento de recolección de información y recolección de videos que nos permitan llegar a las personas autoras de este hecho delincuencial e igualmente determinar los motivos del mismo”.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizaron la inspección y notaron que fueron muchos los disparos que los sicarios realizaron. Mientras tanto, las imágenes de cámaras de seguridad son claves para identificar a los agresores.



Una de las víctimas de tiroteo en Bogotá tenía brazalete del Inpec

Finalmente, se conoció una versión que indica que dentro de los hombres que estaban en el lugar se encontraba uno que llevaba un brazalete del Inpec y otro tiene antecedentes y cuentas pendientes con la justicia. Las investigaciones empezaron para saber del porqué del ataque, el cual para las autoridades fue planeado y ejecutado en poco tiempo.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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