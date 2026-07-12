VIDEO | Vigilante de TransMilenio fue apuñalado tras presuntamente impedir ingreso de colados

Un nuevo hecho de violencia se presentó en el Portal Suba de TransMilenio luego de que un integrante del personal de vigilancia fuera atacado con un arma blanca tras intervenir el presunto ingreso irregular de varias personas al sistema de transporte. El hecho fue registrado en video por personas que se encontraban en el lugar y muestra los momentos previos y posteriores a la agresión sufrida por un integrante del personal de vigilancia mientras cumplía sus funciones.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, todo comenzó cuando dos jóvenes habrían ingresado al sistema sin realizar la validación del pasaje. Ante esta situación, un funcionario de seguridad les llamó la atención para hacer cumplir las normas establecidas dentro de la operación de TransMilenio. Según se observa en el video, la reacción de los involucrados fue de confrontación.

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En los primeros segundos de la grabación se aprecia cómo uno de los jóvenes responde de forma violenta contra uno de los vigilantes, mientras varios ciudadanos que presenciaban lo ocurrido pedían la intervención de la Policía para controlar la situación. Con el paso de los segundos, el enfrentamiento escaló hasta que uno de los integrantes del personal de vigilancia resultó herido con un arma blanca, lo que generó momentos de tensión entre quienes estaban en el portal.



Presuntos responsables intentaron huir tras la agresión

Después de que el vigilante resultara lesionado, los presuntos agresores emprendieron la huida por las instalaciones del Portal Suba. Sin embargo, la reacción de los uniformados permitió iniciar una persecución dentro del sistema. En las imágenes difundidas se observa cómo la Policía sigue a los sospechosos hasta alcanzarlos para practicarles la respectiva requisa y proceder con su retención.

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Las autoridades asumieron el procedimiento correspondiente con el fin de poner a los capturados a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación judicial conforme avance la investigación. Mientras tanto, el funcionario herido fue trasladado de inmediato a un centro asistencial para recibir atención médica especializada.

¡NO PARAN LOS ATAQUES CONTRA LOS GUARDAS DE @TransMilenio !



En el Portal Suba, dos colados atacaron con cuchillos a un guarda que les reclamó por entrar sin pagar.



Afortunadamente, los agresores fueron capturados. Pero esto pasa demasiado: algunos prefieren atacar a quien hace… pic.twitter.com/k2Do8AUZxJ — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) July 12, 2026

TransMilenio se pronunció tras caso de presunta agresión a funcionario

A través de un comunicado oficial, TransMilenio informó que una vez tuvo conocimiento de lo sucedido fueron activados los protocolos de atención y seguridad establecidos para este tipo de emergencias. "Los hechos ocurrieron en el Portal Suba luego de que el personal de vigilancia realizara un llamado de atención a varias personas que habrían ingresado sin validar el pasaje".

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La entidad confirmó que los presuntos responsables fueron retenidos por la Policía con el propósito de adelantar las actuaciones correspondientes y dejarlos a disposición de las autoridades encargadas del caso. Asimismo, indicó que el vigilante "fue agredido con arma blanca y trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde recibe la atención médica requerida".

"Hacemos un llamado a la ciudadanía para resolver las diferencias mediante el diálogo y el respeto, adoptando comportamientos que contribuyan a la sana convivencia y al uso adecuado del Sistema", indicó la empresa. En su pronunciamiento, TransMilenio destacó que los equipos de vigilancia y operación cumplen una labor permanente para garantizar el funcionamiento del sistema y apoyar la movilidad diaria de millones de usuarios en Bogotá.

"El pago del pasaje es fundamental para la sostenibilidad del transporte público. Evadirlo afecta la calidad del servicio y perjudica a los millones de usuarios que diariamente cumplen con este deber", concluyeron.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co