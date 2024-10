Brujería, venganza y 2 muertes: así fue el feminicidio de Liyen Cubides a manos de su padrastro

El feminicidio de la menor de 16 años Liyen Cubides, en Landázuri, Santander, sigue generando preguntas en torno al señalado asesino, Elver Pineda, quien era padrastro de la víctima.

Y es que el presunto asesino, quien fue encontrado muerto en la mañana del domingo 27 de octubre, al parecer, venía abusando sexualmente de la menor desde hace cinco años y, cuando ella decidió contarles a sus familiares los vejámenes a los que este sujeto la sometía, este le disparó con una escopeta en la cara, acabando con su vida.

Feminicida de Liyen Cubides le hacía brujería a la víctima

Además del vil asesinato, se conoció que Elver Pineda también practicaba rituales de brujería en contra de Liyen, pues se conoció un video en donde el supuesto feminicida se encontraba repitiendo un rezo que le decía un aparente brujo. En dichas palabras, Pineda le pedía a una entidad llamada Santa Muerte que la menor fuera solo de él y que alejara de su vida a cualquier hombre que intentase enamorarla.

En la grabación que se ha compartido en redes sociales se escucha al señalado feminicida de Liyen Cubides decir: “Te entrego mi alma, fe y voluntad, también la de Liyen Moncada Cubides para que sus ojos y su mente sean nublados, que su cuerpo, alma y espíritu me pertenezcan solamente a mí. Gracias, Santa Muerte, por este gran favor que me haces. A cambio de esto me comprometo contigo a divulgar tu buen nombre y a terminar este santo trabajo para la protección mía y de Liyen. También te pido el favor que alejes a cualquier hombre que a ella la está enamorando para que su corazón y su amor me pertenezcan únicamente a mí”.

¿Dónde fue encontrado muerto el feminicida de Liyen Cubides?

Después de supuestamente haber cometido el crimen, Elver Pineda escapó y horas después del hecho fue encontrado muerto en zona rural del municipio de Landázuri. El fallecido fue hallado colgado del cuello en un árbol. Donde se registró el crimen, las autoridades encontraron el arma del homicida y un bolso que sería de la menor de edad.

Óscar Hernández, secretario de Gobierno de Santander, dijo en Noticias Caracol en vivo que “el señor Elver Pineda Ballerteros fue encontrado en la vereda Corinto, del municipio de Landázuri, en suspensión completa. Estos hechos son materia de investigación y se acompañan desde la institucionalidad”.

Feminicida de Liyen Cubides habría estado abusando de ella

De acuerdo con las autoridades de Santander, el feminicidio de la joven Liyen Cubides ocurrió en la madrugada del sábado 26 de octubre. Óscar Hernández sostuvo que “este lamentable hecho ocurrido en el municipio de Landázuri sobre las 2:40 de la mañana fue alertado a la Policía Nacional por los gritos de auxilio que se escucharon en la vereda de Santa Bárbara. De inmediato se adelantaron investigaciones por parte de la Policía Nacional y el CTI. Una de las hipótesis que tiene la Fiscalía no descarta la presunta violencia física y sexual contra la víctima, probablemente ocasionada por el señor Ever Armando Pineda Ballesteros”.

En Landázuri, el cuerpo de Liyen Cubides fue recibido en medio de una caravana. Decenas de habitantes de esta región de Colombia se congregaron para rechazar este hecho de violencia.

Por último, Carlos Andrés Morales, alcalde de Landázuri, dijo que "invitamos a la comunidad a que no tome acción por sus propias manos".

