Buena noticia para viajeros: habilitan dos carriles en vía al Llano tras casi tres meses de cierre

Después de 2 meses y 10 días de restricciones, pasos controlados y largas filas de vehículos atrapados entre el Meta y la capital del país, el Gobierno Nacional confirmó que hoy sábado 15 de noviembre, a las 5:00 p.m., queda habilitado el tránsito bidireccional por los dos carriles del kilómetro 18 de la vía al Llano, uno de los puntos más sensibles y vigilados de este corredor vial.



La noticia fue anunciada oficialmente en el Puesto de Mando Unificado de Movilidad, liderado por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), donde se confirmó que este tramo recuperará su operación normal las 24 horas del día y para todo tipo de vehículo. Con ello se espera aliviar la congestión que ha marcado las últimas semanas y devolver la movilidad a una ruta clave para la economía de los Llanos Orientales.

Durante este periodo, el kilómetro 18 se convirtió en un punto crítico debido al deslizamiento que obligó al cierre parcial y a la implementación de pasos alternos. Según informó Jhon Jairo González, director general (e) de Invías, para garantizar la reapertura se ejecutaron múltiples intervenciones técnicas, entre ellas:



Remoción total del material del deslizamiento , trasladado a un sitio seguro.

, trasladado a un sitio seguro. Instalación de drenes horizontales , necesarios para evacuar el agua acumulada en la ladera.

, necesarios para evacuar el agua acumulada en la ladera. Construcción de una nueva estructura de pavimento , diseñada para dar estabilidad y mejorar la seguridad de los usuarios.

, diseñada para dar estabilidad y mejorar la seguridad de los usuarios. Obras hidráulicas, demarcación, señalización e instalación de elementos de protección, que continuarán desarrollándose incluso después de la reapertura.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, celebró este avance asegurando que representa un compromiso cumplido con la región. “Hoy cumplimos con el Meta y con el país. La habilitación de los dos carriles en el km 18 devuelve la confianza en esta vía estratégica y nos permite garantizar una operación más segura, estable y con mejores tiempos de viaje. Seguimos trabajando sin descanso para que la movilidad de los Llanos tenga soluciones definitivas y no solo de emergencia”.

Hoy habilitaremos los dos carriles del km 18 en la Vía al Llano. Gracias al trabajo conjunto del Ministerio, la @ANI_Colombia y @InviasOficial, vuelve la operación bidireccional en este punto crítico del corredor.

Panorama actual en el sector del Llano

En la salida de Villavicencio hacia Bogotá, este sábado se presenta un flujo vehicular intenso, tanto para quienes ascienden a la cordillera como para quienes llegan al Meta desde la capital colombiana. La congestión persiste especialmente en el propio kilómetro 18, donde se mantiene un represamiento significativo debido al volumen de vehículos acumulados durante las últimas horas.



Las autoridades estiman que el tránsito empezará a normalizarse después de las 5:00 p.m., una vez se habilite por completo el paso en ambos sentidos.



Recomendaciones para quienes transiten por el punto

Aunque los dos carriles quedan habilitados, el Ministerio de Transporte insiste en que el riesgo en la zona no ha desaparecido completamente. Por ello, los usuarios deben respetar las siguientes indicaciones:



Velocidad máxima: 30 km/h en el tramo intervenido.

No adelantar bajo ninguna circunstancia.

Mantener la circulación a un carril por sentido , siguiendo la operación bidireccional.

, siguiendo la operación bidireccional. Acatar las instrucciones de la DITRA y del concesionario, especialmente ante cualquier alerta por inestabilidad en la ladera o condiciones climáticas adversas.

La Vía al Llano es una carretera fundamental para los transportadores, comerciantes, viajeros y habitantes de toda la región oriental. La reapertura total del kilómetro 18 no solo disminuye los tiempos de viaje, sino que devuelve certidumbre a miles de usuarios que dependen de este corredor para trabajar, movilizarse y abastecer la región.



El Ministerio y la ANI reiteraron que el trabajo conjunto y el monitoreo continuo seguirán activos para garantizar una operación estable y segura, e invitaron a los ciudadanos a mantenerse informados a través de los canales oficiales.

