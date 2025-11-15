En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MENORES MUERTOS EN BOMBARDEO DE GUAVIARE
METRO DE BOGOTÁ
EXPLOSIÓN ARGENTINA
RICARDO GONZÁLEZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Buena noticia para viajeros: habilitan dos carriles en vía al Llano tras casi tres meses de cierre

Buena noticia para viajeros: habilitan dos carriles en vía al Llano tras casi tres meses de cierre

A partir de las 5:00 p.m. del sábado, los transeúntes y conductores pueden circular por los dos carriles del kilómetro 18 de la vía al Llano. Esto dijo el Ministerio de Transporte.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 15 de nov, 2025
Comparta en:
Buena noticia para viajeros: habilitan dos carriles en vía al Llano tras casi tres meses de cierre

Publicidad

Publicidad

Publicidad