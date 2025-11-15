En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MENORES MUERTOS EN BOMBARDEO DE GUAVIARE
METRO DE BOGOTÁ
EXPLOSIÓN ARGENTINA
RICARDO GONZÁLEZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Así será el pico y placa en Cartagena para la semana del 17 al 21 de noviembre

Así será el pico y placa en Cartagena para la semana del 17 al 21 de noviembre

El pico y placa en Cartagena operará solo cuatro días esta semana, comenzando el martes, debido a que el lunes 17 de noviembre es festivo, permitiendo la libre circulación de vehículos particulares ese día.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 15 de nov, 2025
Comparta en:
Pico y placa en Cartagena
Pico y placa en Cartagena abril de 2025: ojo a la rotación -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad