Medicina Legal dice que son 7 los menores muertos en operativo contra disidencias de ‘Iván Mordisco’

Luego de que la defensora del Pueblo, Iris Marín, informara que seis menores de edad murieron en el bombardeo ordenado por el presidente Gustavo Petro contra un grupo disidente de alias Iván Mordisco, Medicina Legal dijo que la cifra es superior y eran siete los fallecidos, entre los 20 cuerpos que recibió.

La entidad informó que “con ocasión de las operaciones militares realizadas en la vereda Itilla, del municipio de Calamar, Guaviare, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses recibió 20 cuerpos el pasado 12 de noviembre en las sedes de Villavicencio, departamento del Meta, y San José del Guaviare, departamento del Guaviare”.

“El trabajo de un equipo interdisciplinario conformado por expertos forenses de las áreas de medicina, odontología, antropología, entre otras, permitió establecer que 13 de los cuerpos corresponden a hombres y 7 a mujeres. A través de cotejos dactiloscópicos, 16 fueron identificados plenamente y 4 a través de carta dental”, detalló.



Asimismo, añadió que “producto de los análisis forenses realizados, se determinó que siete de los cuerpos sin vida recibidos por el instituto son de menores de edad, de género femenino cuatro y de género masculino tres”, elevando en uno el número revelado por la defensora del Pueblo.



"Todo esto es lamentable, es la guerra en su despliegue doloroso e inhumano, afectando a los más vulnerables: a menores de edad reclutados por la falta de protección y hoy convertidos en objetivos militares", dijo la defensora Marín, responsabilizando al grupo ilegal por el reclutamiento forzado.

Sin embargo, también aseguró que "las fuerzas militares deben adoptar todas las precauciones factibles para proteger a los niños" bajo principios internacionales que "obligan a evaluar muy cuidadosamente los medios y métodos de guerra para evitar daños desproporcionados o innecesarios".

El martes 11 de noviembre el Ejército informó sobre el "rescate" de tres menores de edad en manos de la guerrilla. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que "quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna. Lo que mata no es la edad, es el arma en sí", declaraciones rechazadas por la oposición.



Petro lamentó la muerte de los menores de edad

El presidente Gustavo Petro escribió en sus redes sociales que era “lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero si se dejo avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros”.

“Quizás hoy la crítica que me harían es porque deje emboscar a los soldados. Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida. Es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio”, añadió.

