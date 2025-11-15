Adulta mayor fue abusada y robada en Marinilla, Antioquia: autoridades buscan al responsable

Hay indignación entre los habitantes de Marinilla, Antioquia, luego de que se conociera la denuncia por el presunto abuso sexual a una mujer de 70 años. La familia de la mujer fue la encargada de realizar la denuncia ante las autoridades, quienes están buscando al responsable.



¿Cómo ocurrieron los hechos?

Según detalló la Policía de Antioquia, recientemente los hijos de una adulta mayor de 70 años acudieron a sus oficinas para denunciar un acto repudiable: un hombre desconocido había abusado sexualmente de la mujer. Detallaron que todo ocurrió cuando la mujer se desplazaba sola por una zona semirural en el sector Alcaravanes.

La mujer contó a sus hijos que el agresor le tapó la boda y la llevó a un matorral, donde abusó sexualmente de ella de forma violenta. Además de eso, le robó el dinero que tenía y huyó del sitio. Aunque la señora no denunció en un primer momento, después se armó de valor para contar lo ocurrido a sus hijos.

Tras conocer lo que había ocurrido con la adulta mayor, sus hijos la llevaron a un hospital local en el que se le realizó el respectivo examen médico con el que se confirmó el abuso. En ese momento se activo la Línea Púrpura y unidades de la Policía de Antioquia llegaron al lugar para tomar las declaraciones, hacer la respectiva denuncia y brindar el acompañamiento psicosocial y jurídico a la víctima.



Al respecto, coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, Comandante Departamento de Policía Antioquia detalló que "estamos asistiendo una persona de 70 años de edad que estaba transportándose, desplazándose por zona rural. Lo que informa es que un sujeto la aborda y la accede carnalmente. Desafortunadamente, este hecho también causó consternación al municipio".



Las autoridades también detallaron que, tras la denuncia, la víctima logró llevarlos hasta el punto del sector en el que ocurrieron los hechos. Allí, lograron obtener tres videos de cámaras de seguridad, lo que les permitió identificar a un sospechoso que está siendo cotejado con la descripción que entregó la mujer. Por ahora, la investigación avanza para dar con el paradero del agresor.



No fue el único caso de agresión a una adulta mayor

Lo más indignante para las autoridades y la comunidad es que no fue el único caso que se registró en el departamento recientemente. Una segunda denuncia por agresión se registró en el municipio de Betania, donde la víctima fue una mujer de 80 años.

La familia de la mujer denunció a las autoridades que un hombre conocido por la víctima llegó hasta su casa, en la que se encontraba sola, e intentó hurtarla. Cuando ingresó a la vivienda la golpeó e intimidó para obligarla a darle dinero. La víctima fue trasladada a un hospital del municipio y actualmente se recupera en su vivienda mientras espera que las autoridades hagan justicia.

Por otro lado, en el municipio de Andes se registró una tercera denuncia que, por fortuna, terminó con la captura de un hombre de 19 años.

La policía local informó que capturó en flagrancia a Emmanuel calderón, de 19 años, luego de ser señalado de robarle el bolso a María Edilma Vélez Arboleda, de 71 años, en vía pública del barrio San Pedro. La víctima llevaba 100 mil pesos en el bolso y, en medio del forcejeo con el hombre, este la hizo caer y le causó una herida abierta en la región parietal, motivo por el que tuvo que ser trasladada a un hospital local.

Tras ser capturado, el hombre fue llevado a audiencias, donde el juez le impuso medida de aseguramiento intramural.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL