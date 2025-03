Calendario Colombia 2025: estos son los festivos que hay en marzo y los que quedan en 2025

El calendario de festivos en Colombia para 2025 ya está definido, con un total de 18 días de descanso a lo largo del año. Sin embargo, no todos los meses cuentan con feriados, pues los colombianos después del primer festivo del año que fue el 6 de enero con la celebración del Día de los Reyes Magos, han tenido que esperar más de dos meses para el siguiente descanso oficial, que celebra el Día de San José en marzo.

El siguiente día festivo en el país será el lunes 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día de San José, una festividad de gran relevancia en la tradición católica. San José, esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesús, es una figura central en el cristianismo y, por esta razón, se le rinde homenaje con un día especial en el calendario.

Si bien esta festividad tiene su fecha original el 19 de marzo, la Ley 51 de 1983, más conocida como Ley Emiliani, permite que ciertos festivos se trasladen al lunes más cercano para crear los llamados "puentes festivos". Gracias a esta normativa, el feriado de San José se celebrará el lunes 24 de marzo, permitiendo a muchos colombianos disfrutar de un fin de semana largo.



Siguiente festivo será en Semana Santa

El festivo de marzo llega después de una larga pausa sin festivos nacionales en gran parte de enero y febrero. Además, el siguiente feriado en Colombia será el jueves santo, en el que se celebrará el inicio de los dos festivos que habrá en Semana Santa, celebración que tiene un gran significado religioso.

De acuerdo a la Ley Emiliani, los días festivos son esenciales para el equilibrio entre la vida laboral y personal. - SiTeSirvedeAlgo & Freepik

Este año, Semana Santa cae del 13 al 20 de abril y trae consigo dos festivos: jueves y viernes santo. En ocasiones anteriores este tiempo de celebración caía en marzo y convertía a el mes en uno de los que tiene más festivos, sin embargo este año no fue así. Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, que ocurrirá el 13 de abril, le sigue el Lunes Santo que cae un 14 de abril y así en este orden hasta culminar en el Domingo de Resurrección.

Semana Santa conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Por ejemplo, el 17 de abril se recuerda la Última Cena de Jesús con sus discípulos, siendo además un día festivo a nivel nacional. El 18 de abril se conmemora la crucifixión y muerte de Jesús; en esta se hacen procesiones y actos de penitencia en todo el país. Culminando con la resurrección de Jesús que se celebra el 20 de abril de 2025.



Junio, el mes con más festivos en 2025

Entre los meses del año 2025, junio es el que tiene más feriados, ya que contará con tres días festivos. Esta distribución de descansos en el mes se debe a la Ley Emiliani, que permite que varios festivos religiosos se trasladen al lunes más cercano. Esto significa que los colombianos podrán disfrutar de tres puentes festivos consecutivos en junio:



Lunes 2: Corpus Christi

Lunes 23: Sagrado Corazón de Jesús

Lunes 30: San Pedro y San Pablo

Y como es costumbre, muchas personas aprovecharán estos descansos para viajar, descansar o compartir en familia.



Los meses sin festivos: febrero y septiembre

A pesar del alto número de días festivos en 2025, dos meses del año no contarán con días de descanso oficial: febrero y septiembre. Febrero es un mes que, aunque cuenta con celebraciones como el Carnaval de Barranquilla, estas no están establecidas como festivos nacionales, sino como feriados regionales. Por otro lado, en septiembre se conmemora el Día del Amor y la Amistad, una fecha de gran relevancia en el país, pero que no es considerada un día no laborable.

Calendario Colombia 2025. Junio tiene tres puentes festivos - Canva

Los días festivos de 2025, mes a mes