Capturan a alias La Patrona, hermana del líder del Clan del Golfo, Chiquito Malo

La Policía de Colombia capturó a Ingrid Paola Ávila, conocida con el alias de La Patrona, quien es hermana de Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, máximo líder del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, informó el Ministerio de Defensa.

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La mujer fue detenida en el aeropuerto José María Córdova, que sirve a Medellín, en Antioquia, y está requerida por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos al ser señalada por las autoridades como "una de las principales articuladoras de las finanzas" del Clan del Golfo. (Lea también: Secretos de negociación con Clan del Golfo: Gobierno prometió sacar oficiales y frenar bombardeos)



Prontuario de La Patrona

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, “acumulaba más de una década de trayectoria criminal. Era requerida por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos provenientes del narcotráfico, la minería criminal y la extorsión”.

Dentro de la organización, La Patrona "era la encargada de diseñar y ejecutar mecanismos para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos mediante actividades” ilegales, señalaron las autoridades. De acuerdo con la investigación, la mujer administraba parte de las finanzas del Clan del Golfo, considerada clave para el funcionamiento y expansión de esa organización armada.



El Ministerio de Defensa aseguró que su captura representa "uno de los golpes más significativos contra las finanzas ilegales" del grupo criminal en los últimos meses, al afectar sus redes de lavado de activos y la administración de recursos ilícitos.



El Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), tiene presencia en centenares de municipios, especialmente en las regiones de Urabá (noroeste), el Caribe, el Pacífico y zonas fronterizas con Venezuela, donde mantiene actividades ligadas al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y otras economías ilícitas.

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El ministro Sánchez aseguró “que el Clan del Golfo es la estructura criminal que más hemos golpeado en todos sus componentes. Durante este Gobierno, cerca del 50 % de las afectaciones realizadas contra grupos armados organizados han sido contra esta organización criminal, y hemos neutralizado cerca de 8.300 de sus integrantes. Incluso hemos empleado bombardeos; el más reciente ocurrió hace apenas 13 días”. (Lea también: Danilo Rueda, excomisionado de Paz, responde a informe sobre negociación con Clan del Golfo)

Este grupo armado ilegal mantiene una mesa de conversaciones sociojurídicas con el Gobierno de Gustavo Petro en el marco de la política de paz total, proceso en el que ambas partes ya han alcanzado acuerdos como la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en municipios de los departamentos de Chocó y Córdoba para la concentración gradual de integrantes de esa organización.

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EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE