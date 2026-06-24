Secretos de negociación con Clan del Golfo: Gobierno prometió sacar oficiales y frenar bombardeos

El 2 de septiembre de 2022, cuando el Gobierno Petro llevaba tres semanas en el poder, se reunieron en el Urabá antioqueño el recién nombrado comisionado de paz Danilo Rueda con Luis Armando Pérez, alias Jerónimo, uno de los comandantes del Clan del Golfo. A este encuentro secreto también asistieron dos abogados y dos asesores del Clan del Golfo. La Unidad Investigativa de Noticias Caracol revela la grabación de ese encuentro, en donde Danilo Rueda llegó a una serie de acuerdos en nombre del Gobierno con la mayor estructura criminal del país. El más delicado consistía en parar todas las operaciones de la fuerza pública.

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Danilo Rueda: "Hay cosas que no se hacen explícitas. Digamos, porque ninguno quiere mostrar que cesa. ¿Me hago entender? Todo el mundo quiere decir: ‘Yo soy fuerte’. Es que nosotros los conocemos, los reconocemos, tranquilo. Mire, en otra región ¿qué logramos? Usted controla hasta acá. Juguemos a los congelados. Entonces, todos nos quedamos congelados, los tres" .

. Alias 'Jerónimo': "Incluido el Ejército y la Policía" .

. Danilo Rueda: "Congelados. Ahora, si a alguien le da por moverse, ahí ya empieza el lío. Entonces, juguemos a los congelados".



Pero la petición del representante del Clan del Golfo fue más allá. Le recordó un anuncio de cese al fuego unilateral que fue publicado el 7 de agosto de 2022, justo el día en que se posesionó Gustavo Petro en la Presidencia. A cambio alias Jerónimo le insistió que sacara los grupos especiales de la fuerza pública infiltrados en las áreas donde el Clan del Golfo tenía injerencia.

Alias Jerónimo: "Si la organización dice de que hay un cese al fuego y está desde el 7 de agosto, de acciones ofensivas, entonces que también haya un gesto de parte del Gobierno sacando los operativos y los grupos de infiltramiento que hay en el área".



El entonces comisionado accedió sin titubeos, e incluso también se comprometió a cancelar cualquier bombardeo contra la organización.



Danilo Rueda: "En eso se está trabajando, entonces, por eso lo he dicho" .

. Alias Jerónimo: "Se habla muy bonito, pero por debajo..." .

. Danilo Rueda: "Estamos de acuerdo, pero entonces yo les doy dos cosas, dos mensajes: Uno, cese de bombardeos. Dos, decisión de limpieza en la inteligencia policial. Digamos, insisto, es que esto no es fácil porque es que la depuración es compleja, pero se está haciendo. Hay toda, hay toda la voluntad y ya hay muestras públicas, muestras públicas".

Ante la opinión pública, el ministro de Defensa de ese entonces, Iván Velásquez, sostuvo que solo dejarían de bombardear cuando hubiera riesgo de afectar a menores de edad: "Los bombardeos no están prohibidos, está prohibido bombardear si hay menores presentes". Pero la grabación demuestra que el compromiso era otro: nunca serían bombardeados.



Alias Jerónimo: "¿Qué forma hay de la insistencia que ellos tienen (los jefes del Clan del Golfo), y con muchas razones, que al menos sí como bregar a desescalar un poquito más?" .

. Danilo Rueda: "Nosotros podemos desescalar, insisto (...). Pero le estoy diciendo: Cese de bombardeos. Nosotros sabemos que había operaciones con bombardeos. Yo supe y hablamos con el ministro (Iván Velásquez). Y dieron órdenes, a ustedes y otros grupos. Porque las operaciones estaban en curso de tiempo atrás, o sea, ustedes lo saben, eso no es eso no es de este Gobierno, pero había bombardeos. Y había bombardeos para las zonas donde se están moviendo".

En el encuentro Danilo Rueda le pidió a la organización criminal entregar la información de integrantes de la fuerza pública que desobedecieran la orden de frenar las operaciones y se comprometió a tomar decisiones directamente con el ministro de Defensa.

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Interlocutor: "A ver si puntualizamos. La organización dice: ‘Necesitamos gestos’. Usted dice: ‘Ya se han dado gestos’. Y cita dos casos específicos con la posibilidad de un tercero. Los dos casos son: parar bombardeos que estaban en curso, operaciones que estaban en curso".

Danilo Rueda: "Sí, pero uno no lo sabe. Aquí alguien puede rebotarse y puede desobedecer. Eso puede pasar. Entonces, tercer caso, entonces me pasan la información y entonces yo hablo con el ministro para aclarar y tomar decisiones".

Interlocutor: "Y dos, la depuración que están haciendo tanto en la Policía como en el propio Ejército. La depuración en inteligencia específicamente que es donde a lo mejor se han detectado mayores problemas, eso lo saben ustedes".

Alias Jerónimo: "O sea, pero una pregunta: ¿El Gobierno habló de cese multilateral entre los grupos, pero saca el Ejército y la Policía. O también lo incluye?".

Danilo Rueda: "No, no, no. Porque es que por eso se desescala desde el interior".

Alias Jerónimo: "Bueno, un avance grande".

Como prueba de confianza, Danilo Rueda le aseguró al comandante 'Jerónimo' y a sus acompañantes que el Gobierno ya había comenzado una barrida de decenas de oficiales de la fuerza pública: "Se está en una fase que ustedes han escuchado, visto los medios, de depuración, de depuración policial, militar, pero también de los organismos inteligencia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, tenemos certeza de que allí puede haber dificultades para adelantar un proceso que genere credibilidad".

Efectivamente, dos semanas antes de la reunión, el 12 de agosto, las Fuerzas Militares y de Policía sufrieron el mayor remezón en la historia con la salida de más de 35 generales. Incluso, Danilo Rueda contó que tres oficiales de inteligencia que habían sobrevivido a la primera purga también fueron retirados. Se trató de tres coroneles que fueron claves en la persecución al Clan del Golfo y que tras ser nombrados por el Gobierno Petro en cargos estratégicos como inteligencia, Dijín y antinarcóticos, duraron solo una semana antes de ser sacados de la Policía.



Danilo Rueda: "Se vetaron tres que tenían la misión de sabotear todo. Pero se dio información y entonces critican al presidente: 'Cómo así que nombraron a unos'...

Interlocutor: "Y enseguida los sacaron".

Danilo Rueda: "Porque se tiene una información que no les puedo compartir. En su momento se supone que sabrán, pero no les puedo decir por qué, pero por eso les digo: sí hay muestras, sí hay muestras, esto no es lo mismo pero necesitamos de lado y lado".



En la conversación, Danilo Rueda se comprometió también a no extraditarlos, una vez el proceso de negociación avanzara y se requiriera la concentración de los integrantes de la organización.

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Alias Jerónimo: " Pero para eso hay que, yo sigo insistiendo. Para eso debiera de haber un levantamiento de órdenes de captura".

Danilo Rueda: "Es que eso todo va".

Alias Jerónimo: "De órdenes de extradición".

Danilo Rueda: "Todo eso se hace".

Alias Jerónimo: "De desescalonamiento de los operativos en los en las áreas para poder que haya confianza".

Danilo Rueda: "Sí".

Alias Jerónimo: "Porque no es fácil, o sea, hay que crear esa confianza".

Danilo Rueda: "Pero eso es posible".

Si bien las grabaciones fueron al comienzo del Gobierno, cuando se estaban haciendo los primeros acercamientos con el Clan del Golfo, las promesas que hizo Danilo Rueda a la organización criminal se cumplieron durante el tiempo que estuvo como comisionado. Así lo prueban las cifras del propio Ministerio de Defensa y de organizaciones expertas en conflicto armado. Aunque el Gobierno acordó un breve cese al fuego entre enero y marzo de 2023, la realidad es que, durante los dos primeros años del Gobierno, no hubo ningún bombardeo contra el Clan del Golfo. Gerson Arias, investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz, explicó las consecuencias de estas decisiones.

"El clan del Golfo se expandió y se fortaleció en medio de estas exploraciones iniciales, tiene que ver con un prematuro cese al fuego, con la eliminación de las operaciones de bombardeo y con la poca eficacia de operaciones militares, policiales y judiciales derivadas de un debilitamiento de las capacidades de inteligencia que de años atrás había venido adquiriendo el Estado colombiano", afirmó Arias.

Entre 2022 y 2025, el Clan del Golfo se convirtió en la estructura criminal que más creció en Colombia: pasó de tener 4.061 integrantes en el 2022 a 9.915 en 2025. La desbordada expansión del Clan del Golfo vino acompañada de un incremento de la criminalidad en todo el país afectando principalmente a la población civil.

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Juanita Goebertus, directora para las américas de Human Rights Watch, lo explica así de claro: "Nosotros hemos documentado que la combinación de la ausencia de una política de seguridad efectiva y protectora de derechos humanos y los efectos perversos o no deseados de la política de paz total han estado relacionados con el fortalecimiento de la capacidad de estos grupos armados de tener más control territorial y poblacional". La presencia del Clan del Golfo se duplicó en el territorio nacional: pasó de 145 municipios en el 2022 a 338 municipios del 2025.

El crecimiento del Clan del Golfo

Tras la salida de Danilo Rueda en noviembre de 2023, el Gobierno nombró como alto comisionado a Otty Patiño y a Álvaro Jiménez como asesor de la negociación con ese grupo. Su papel era tratar de enderezar las negociaciones con el Clan del Golfo. Así lo explica Gerson Arias, de la Fundación Ideas para la Paz. "Cuando llega un nuevo comisionado de paz, cuando se instala formalmente este espacio de conversación socio jurídico, cuando hay una idea y una visión concreta de este proceso y un equipo negociador, esta mesa con el Clan del Golfo adquiere un dinamismo muy importante".

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El cambio de estrategia incluyó 'garrote y zanahoria'. A finales del 2024 ocurrió el primer bombardeo contra esa organización. Y en 2025 hubo cinco más. También se hicieron operaciones importantes que terminaron con la muerte de comandantes claves del Clan como alias Chirimoya. Estos golpes facilitaron que el Gobierno y el Clan del Golfo realizaran dos ciclos de diálogos en Doha, en Qatar, en donde finalmente aceptaron movilizarse a una zona de ubicación temporal. "Este proceso evidencia el compromiso del Estado Mayor Conjunto", afirmó alias Jerónimo.

A pesar de estos avances el proceso no está exento de polémicas. La más reciente ocurrió en mayo de 2026, una semana antes de la primera vuelta presidencial, cuando se conoció la resolución mediante la cual el comisionado de paz le pidió a la fiscal Luz Adriana Camargo levantar 29 órdenes de captura, incluyendo a 'Chiquito malo', 'Rodrigo Flechas' y 'Monseñor', los tres máximos jefes de ese grupo con órdenes de extradición por narcotráfico de Estados Unidos.

La jefe del ente acusador se negó a esa petición y anunció que revisará el listado y se pronunciará este 25 de junio, día en el que el alto comisionado programó para la concentración de más de 400 integrantes del Clan del Golfo en las zonas de ubicación temporal.

Expansión del Clan del Golfo. Noticias Caracol

Exdirector de la DNI se reunió con esmeraldero y exnarcotraficante



Pero hay más sobre este muy polémico proceso con el Clan del Golfo. Videos y audios en poder de Noticias Caracol revelan que, en agosto del 2025, cuando Jorge Lemus estaba al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se reunió con un reconocido esmeraldero y exnarcotraficante que negoció con Estados Unidos. El jefe de la agencia de inteligencia de la Presidencia le pidió, entre otras cosas, que usara sus contactos con congresistas, para que apoyaran un proyecto de ley que permitiera el sometimiento del Clan del Golfo y otros grupos criminales.

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El pasado 19 de agosto de 2025, en una de las sedes de la DNI en el centro de Bogotá, se realizó un polémico desayuno de trabajo. Los anfitriones eran Jorge Lemus, entonces director de la agencia de inteligencia de la Presidencia, y Ricardo Rey Rosanía, segundo de esa entidad y jefe de contrainteligencia. El invitado principal fue Eduard Ferney Rincón, conocido con el alias de Boyaco Sinaloa. Se trata un esmeraldero y confeso capo del narcotráfico que solucionó sus problemas con la justicia de Estados Unidos por medio de una negociación.

Para el momento de la reunión, 'Boyaco Sinaloa' ya tenía una investigación en la Fiscalía por presuntos nexos con el Clan del Golfo y narcotráfico, la cual hoy sigue vigente. 'Boyaco Sinaloa' llegó acompañado de su abogado y de un hombre que se identificó como su amigo desde hace más de una década. Se trata de Javier Grajales, viejo conocido de Lemus y de Rosanía, y quien ha trabajado durante varios años en la UTL de la hasta hace poco congresista María José Pizarro.

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El reloj marcaba las 9:15 de la mañana, cuando llegaron los invitados a la sala de juntas. Luego de ajustarse el cinturón después de la requisa, Javier Grajales saludó a los jefes de inteligencia con familiaridad.



Jorge Lemus: "Qué hubo hermano. No hermano, milagro de verlo pues".

Javier Grajales: "Pues hermano, milagro que no hacen ustedes. Aquí tratando de ayudar ayudarnos".

Esta reunión, según explicaron Lemus y Rosanía, tenía como misión buscar información sobre supuestos enemigos del Gobierno. Sin embargo, la conversación terminó girando rápidamente hacia otros temas. Uno de los apartes más delicados ocurrió cuando los jefes de la agencia de inteligencia le pidieron ayuda a 'Boyaco Sinaloa' con sus contactos políticos para sacar adelante un proyecto de ley que beneficiaría a las organizaciones criminales, incluyendo, al Clan del Golfo.

Jorge Lemus: "Perdón que te interrumpa. Lo otro también hermano, es que ustedes tienen amigos políticos. Ayúdenos con los políticos también para que pase ese proyecto de ley. No nos neguemos, ustedes tienen políticos".

Javier Grajales: "Jalarle la oreja a cualquiera que escuchen ahí".

Jorge Lemus: "Hermano, porque sí necesitamos sacar ese proyecto. Porque va a beneficiar principalmente paz, hermano, paz. Y a mucha gente también la va a beneficiar.

Ricardo Rey Rosanía: "Hay que construir un modelo de negociación y de sometimiento a la justicia que permita pacificar el país. Pero tiene que estar todo el mundo porque qué hacemos con las oficinas, que es un tema...".

'Boyaco Sinaloa': "Por mi, en lo que yo les pueda colaborar con mucho gusto. Yo estoy dispuesto a lo que necesiten".

El proyecto de ley al que hacían referencia fue presentado en julio de 2025 por el entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien propuso una serie de beneficios penales para todas las organizaciones criminales. Tras meses de polémicas y pujas políticas, incluso al interior del Gobierno. El proyecto naufrago. En la reunión, Lemus y Rosanía también dejaron claro que estaban buscando su propio canal de comunicación con el máximo jefe del Clan del Golfo, alias Chiquito malo.

Ricardo Rey Rosanía: "Qué interés tiene el gobierno: uno, 'chiquito malo', que no nos aparece...".

Javier Grajales: "En el radar".

Ricardo Rey Rosanía: "No, como un interlocutor, de frente, que dentro del Clan del Golfo es el más reacio".

Javier Grajales: "Quién lo puede abordar a 'Chiquito malo' conocido en el entorno que se pueda...".

'Boyaco Sinaloa': "Si ustedes me autorizan yo voy, si ustedes me autorizan. No porque yo vaya y resulte ese señor y que después resulte ese señor. Porque esa gente está infiltrada por todo lado. Pero si ustedes me autorizan yo voy y hablo con él".

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Ante este ofrecimiento, Lemus le pidió un compás de espera. Aseguró que ya le había enviado una razón a 'Chiquito malo' a través de otro capo del narcotráfico conocido con el alias de 'Jota firma':

Jorge Lemus: "Déjame a ver, mira: 'J' le mandó una razón".

'Boyaco Sinaloa': "Esperemos la razón que..."

Jorge Lemus: "Esperemos lo de 'j' y hacemos lo siguiente contigo".

'Boyaco Sinaloa': "Hágale, no hay problema".

Lemus y Rosanía sabían perfectamente que le estaban pidiendo ayuda con gestiones, incluso, de cabildeo a un hombre que tuvo un extenso prontuario criminal:

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'Boyaco Sinaloa': "Mi apodo es 'Boyaco Sinaloa', ¿sí me entiende?".

Jorge Lemus: "Entonces si le pusieron Sinaloa, ¿por las relaciones con Sinaloa?".

'Boyaco Sinaloa': "Soy amigo allá de toda esa gente, yo viajaba mucho a méxico y pues en méxico trabajé. Si me entiende. Pero ya de mi problema todo lo arreglé, ya no tengo problema con nadie, de narcotráfico, de nada".

En el encuentro ahondaron en los detalles de cómo solucionó sus problemas de narcotráfico con Estados Unidos:

Ricardo Rey Rosanía: "¿Y arregló la vaina con la DEA?".

'Boyaco Sinaloa': "Sí, yo creo que ya no tengo problemas con ellos".

Ricardo Rey Rosanía: "¿Usted hizo arreglo con el Gobierno?".

'Boyaco Sinaloa': "Sí, yo hice arreglo con el Gobierno".

Ricardo Rey Rosanía: ¿Cuánta plata les dio?

'Boyaco Sinaloa': "Como 18".

Jorge Lemus: "¿Pero quedaste con ellos trabajando?".

'Boyaco Sinaloa': "No, no, no. Con ellos, no. Desde esa vez que estuvimos, ya no más" .

.

El excapo les contó que pagó 18 millones de dólares a la justicia de Estados Unidos. Y les explicó que en Colombia logró burlar a la justicia pagándole a una fiscal hace más de diez años: "Yo cuadro con un abogado y una fiscal y yo le pago a una fiscal para que me investigue, antes de que ellos comenzaran la investigación. Y por eso ese tal Mestra, Orlando Mestra, me coloca ese denuncio. Yo dije: 'Colóquenme el denuncio así, así, cuadramos con el abogado. Colóquenme un denuncio e investíguenme'. Para cuando me vayan a investigar ya estoy investigado. Porque la investigación que ellos llevaban era con ley organizada para que me dieran como fuera. Y ahí en esos días fue que yo llegué a un arreglo con el gobierno americano ya y dejé de chimbear".

En efecto, en los archivos de la rama judicial aparece una denuncia que interpuso Orlando Mestra en el 2014 contra 'Boyaco Sinaloa' por varios delitos. Mestra, un veterinario de Montería fue asesinado en el año 2019, un crimen atribuido por las autoridades a bandas criminales. Según 'Boyaco Sinaloa', actualmente no tiene negocios de narcotráfico. Frente a ello, Lemus lanzó una impertinente frase:

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'Boyaco Sinaloa': "Yo llevo alejado mucho tiempo de lo que es narcotráfico, llevo alejado mucho tiempo. Yo estoy dedicado a lo que son mis negocios ahí".

Jorge Lemus: "Pero si le aparece una liniesita le hacemos".

La presencia de Javier Grajales en esta reunión también tuvo una revelación inesperada. El asesor de María José Pizarro y amigo de 'boyaco sinaloa' reconoció su participación en algunos de los capítulos más oscuros de la guerra de los esmeralderos. En este aparte, contó que coordinó a dos informantes de la dea con el fin de conseguir la extradición de 'pedro orejas' y de horacio triana, dos poderosos esmeralderos condenados por narcotráfico.

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Javier Grajales: "Y como el amigo mío, el que mataron, era el que estaba dando cara de... Yo ayudaba a coordinar un poco el escenario del trabajo operativo y de inteligencia. Y le decía a Jorge: diga esto, diga esto. Se presentó la primera reunión con la DEA, yo no quise calentarme ahí y mandé a Jorge y a otro compañerito de la zona para que dieran la cara".

Ricardo Rey Rosanía: "Siempre usted ahí".

Javier Grajales: "Siempre por debajo, compartimentada la cosa".

'Boyaco Sinaloa': "Es que era una organización muy... Grande esa hijuepucha y nosotros la desvinculamos totalmente".

El contenido de la reunión que revela Noticias Caracol deja al descubierto que los directores de inteligencia fueron mucho más allá de recolectar información de supuestos enemigos del Gobierno ¿Se excedieron en sus facultades? Se lo preguntamos a uno de los más reconocidos expertos en el tema: Juan Carlos Restrepo, quien fue inspector de la Dirección Nacional de Inteligencia.

"Sentarse con personas de cuestionable situación jurídica a tratar de negociar o convencerlos de que ayuden a un propósito que no es propiamente la seguridad nacional pues está claramente representando un pésimo entendimiento de las funciones y de la responsabilidad que tiene un director de inteligencia (...) si se trataba de prevenir un magnicidio o cuidar una situación de seguridad del jefe de estado pues eso no tiene nada que ver con el cabildeo y con el tráfico de influencias, más aún cuando esas influencias que se están tratando de mover son influencias de grupos criminales", afirmó Restrepo.

Para el exfuncionario, el contenido de esta reunión podría acarrear consecuencias, incluso, penales: "desde el punto de vista legal, pero sobre todo desde el punto de vista ético también es bastante cuestionable. los funcionarios pueden hacer solo lo que la ley les permite hacer, entonces en ese caso si la persona está haciendo cosas que la ley no le permite está haciendo un delito que se llama prevaricato".

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Sin duda alguna, los detalles de esta reunión siembran un nuevo manto de duda sobre la transparencia de las actuaciones de los jefes de la DNI.

¿Qué respondió Danilo Rueda?

Noticias caracol se comunicó con el excomisionado Danilo Rueda pero no recibimos respuesta. Tampoco se pronunció la exsenadora María José Pizarro. También hablamos con el exdirector de la DNI Jorge Lemus, quien aseguró que en ningún momento se le solicitó algo a 'Boyaco Sinaloa' y nos remitió a un comunicado en el que señala textualmente: "Dicho encuentro se dio en el marco de ley de inteligencia vigente, con el fin de cumplir un requerimiento crítico del señor presidente de la República y el plan nacional de inteligencia, en lo relacionado con el entendimiento de economías ilícitas como el narcotráfico, en donde la junta del narcotráfico se convirtió en un objetivo común de todas las agencias de inteligencia en Colombia".

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También aseguró que "esta actividad se realizó a manera de entrevista y se encuentra debidamente trazada en misión de trabajo elaborada al interior de la dirección de contrainteligencia de estado de la DNI". Según Jorge Lemus, la excongresista María José Pizarro informó que Javier Grajales, integrante de su UTL, "asistió a esta reunión sin su autorización".

Estas revelaciones dejan ver la forma cómo se relacionó el Gobierno con el grupo ilegal armado más grande del país, ¿pero de dónde viene el Clan del golfo y cuál es su poder militar? El Clan del Golfo surgió de las cenizas del movimiento paramilitar colombiano y se convirtió en una fuerza criminal con alcance nacional. En la búsqueda de obtener un estatus político se han hecho llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En la génesis de esta organización aparece el exjefe paramilitar Vicente Castaño, quien se apartó del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y rearmó una estructura criminal.

En marzo de 2007, Castaño fue asesinado, y Daniel Rendón, alias Don Mario, otro paramilitar de vieja data, quedó al mando de esa estructura que se conoció como 'Los urabeños'. Asimismo,'Don Mario' fue capturado en abril de 2009. Y a la cabeza de ese grupo crimina quedó Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, hasta que fue capturado y extraditado a Estados Unidos en mayo de 2022. Asumió la jefatura de este grupo criminal Jobanis de Jesús ávila, alias Chiquito malo. En agosto de 2022, por medio de un comunicado, el Clan del Golfo o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia anunciaron un cese al fuego unilateral como gesto de buena voluntad para iniciar conversaciones de paz con el Gobierno de Gustavo Petro.

UNIDAD INVESTIGATIVA NOTICIAS CARACOL

