Danilo Rueda, excomisionado de Paz, responde a informe sobre negociación con Clan del Golfo

En las última horas se pronunciaron varios de los exfuncionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro mencionados en el escándalo revelado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre las negociaciones entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo. El excomisionado de paz Danilo Rueda dijo que se trató de conversaciones exploratorias que no tuvieron incidencia alguna.



Rueda fue el único implicado que respondió a través de una entrevista a las revelaciones de la Unidad Investigativa de este noticiero. En conversación con el director del sistema informativo de Blu radio, Rueda se pronunció sobre la reunión del 2 de septiembre de 2022 con los integrantes del Clan del Golfo, especialmente de con alias Jerónimo.

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El excomisionado dijo que fue solo una conversación exploratoria que no tuvo ningún resultado en la realidad del país ni algún efecto de acuerdo dentro de las conversaciones entre el Gobierno Petro y este grupo armado.

"Esas conversaciones no se realizaron en esas condiciones, eran solo reuniones de una o dos horas y corra porque había operaciones militares… No hubo gabelas, había condiciones y condiciones del grupo y condiciones que debían respetarse por parte del grupo y había un ejercicio de autoridad legítimo del Gobierno colombiano, pero si el ejercicio legítimo del Gobierno colombiano tenía baches y dificultades, eso había que aclararlo y reorganizarlo o reconstruirlo", afirmó Rueda.



Y aunque en los audios revelados por Noticias Caracol se escucha al excomisionado de paz pedirle una lista al Clan del Golfo sobre los integrantes de la fuerza pública que no estuvieran obedeciendo órdenes dice que no recibió ningún listado y que no es el responsable de la salida de los 35 generales y tres coronales de inteligencia durante el Gobierno. "No recibí ningún nombre. Por tanto, no hay forma de probar que yo tuve responsabilidad en ese tema. Eso era un asunto del presidente de la República y del ministro de Defensa. Yo no tenía injerencia en esos temas", afirmó Rueda.



Sobre esa propuesta en la que Rueda manifestó tomar decisiones directamente con el entonces ministro de Defensa iván velásquez fue él quien le salió al paso al excomisionado, respondiendo a través de un comunicado señalando que la evaluación de altos oficiales de la fuerza pública que realizó fue un procedimiento riguroso que contó con la consulta de fuentes, documentos e investigaciones. Y agrega que "Danilo Rueda no tuvo ninguna participación ni conocimiento de ese proceso ni se le consultó jamás sobre ningún oficial" y "que no es cierto que hubiera incidido de algún modo en la evaluación ni en la permanencia de oficial alguno".

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Además, enfatiza en que las negociaciones o acuerdos que llevaba a cabo Rueda con el Clan del Golfo no fueron conocidas por él ni antes ni después de producidas y que por lo tanto no tuvieron ningún efecto en sus decisiones. Pero además aclaró que la prohibición de bombardeos se limitó exclusivamente a aquellos en los que se detectara la presencia de menores de edad.

Y sobre sobre la reunión en las instalaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia, en la que participaron Jorge Lemus, exdirector de la DNI, así como Ricardo Rey Rosanía, director de contrainteligencia, y un integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de la senadora María José Pizarro.

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El exdirector de la DNI Jorge Lemus, por su parte, aseguró que en ningún momento le solicitó algo a alias Boyaco Sinaloa, confeso narcotraficante, y que dicho encuentro se dio en el marco de ley de inteligencia vigente, con el fin de cumplir un requerimiento crítico del presidente Petro.

Mientras que la senadora Pizarro manifestó que su colaborador asistió a dicha reunión sin su conocimiento ni autorización, y que el tema tratado estaría relacionado con información de inteligencia sobre posibles riesgos para la vida y la seguridad del presidente Petro.

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