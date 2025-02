Caso Sarita Michel Vargas: Policía confirma que habrá otra captura por crimen de la niña de 11 años

Las autoridades de Sogamoso están en la búsqueda de un segundo sospechoso en el caso de la pequeña Sarita Michel Vargas , quien fue asesinada en la noche de Navidad, del 25 de diciembre de 2024.

Hasta el momento, el único capturado por este terrible hecho es el primo de la menor, identificado como Juan Carlos Rodríguez Vargas.

Este sujeto fue detenido el pasado viernes 17 de enero en la vereda Cartagena, municipio de Firavitoba, Boyacá, y fue imputado por la desaparición de la menor de edad.

Las autoridades continúan investigando qué pasó con la niña de 11 años, después de que abandonara su casa en Sogamoso tras una discusión familiar que se generó en al interior de su casa.

En conversaciones con Caracol Radio, el coronel Freddy Barbosa, comandante del Departamento de Policía de Boyacá, dijo que “desde el momento en que se conoció la desaparición de la menor, desplegamos todas nuestras capacidades en coordinación con la Fiscalía y otros organismos de seguridad”.

El comandante agregó que “la captura del primer implicado es el resultado del trabajo articulado y del compromiso de las autoridades para esclarecer este crimen. Continuamos con la investigación y esperamos lograr más avances en los próximos días”.

Por último, el coronel sostuvo que “esperamos tener runa captura más en el tema de Sogamoso”. También mencionó que “con el hallazgo de los restos de la niña, toda la investigación dio un giro y afortunadamente, a través de Criminalística, pudimos determinar diferentes situaciones y han surgido nuevos elementos probatorios que muy seguramente nos darán resultados mayores a lo que ya conocemos”.

Primo de Sarita Michel Vargas se habría encontrado con ella

Según la Fiscalía, el primo de Sarita aparentemente se encontró con ella después de que la niña salió de su casa en un sector conocido como Vanegas. Además, este hombre habría llevado a la menor a bordo de una motocicleta.

Las investigaciones del equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y las evidencias recopiladas lograron establecer que el primo de Sarita Michel tuvo contacto con ella la noche de la desaparición.

Asimismo, las indagaciones del CTI mostraron que el detenido aparentemente llevó a la pequeña Sarita Michel en motocicleta hasta la vereda El Ciral, en el municipio de Sogamoso.

Aunque las autoridades presentaron pruebas que indican que el familiar de la niña estuvo con ella, el capturado negó todo ante los investigadores. El primo de Sarita Michel afirmó no haberla visto, según información del ente investigador.

Una vez detenido por las autoridades, el primo de Sarita Michel Vargas fue imputado por el delito de desaparición forzada. La acusación presentada por un fiscal de la Seccional Boyacá no fue aceptada por el detenido.

Un juez de control de garantías del municipio de Sogamoso impuso al primo de Sarita Michel Vargas una medida de aseguramiento en centro carcelario. Mientras avanzan las investigaciones, este hombre permanecerá detenido.

Claves de la desaparición de Sarita Michel

Primero, los investigadores analizan las circunstancias en las que desapareció la menor, quien, según sus familiares, huyó de su hogar la noche de Navidad, el 25 de diciembre de 2024, sin dejar rastro.

El segundo aspecto que se investiga son las razones por las cuales Sarita Michel abandonó su casa. Según Leidy Tatiana Vega, madre de la menor, la niña escapó en medio de una disputa familiar que tuvo lugar en la noche de Navidad.

La mamá de la menor sostuvo que “hubo una diferencia entre parte de la familia de mi esposo y en el momento de esas circunstancias la niña salió. La vi cuando salió por el portón. Ya cuando pasaron 15 o 20 minutos salí a buscarla y la niña no aparecía”.

Pilar Vega, tía de la niña, también dijo que en casa de la menor “tuvieron un conflicto familiar, pero no internamente con la niña, sino familiar. En ese suceso, la niña salió de su casa. En el momento que ella salió de la casa, la fueron a buscar después de 15 minutos. Cuando salieron a buscarla, no la lograron encontrar”.

Víctor Alfonso Vargas Riaño, papá de Sarita Michel, se pronunció sobre la desaparición de la niña y dijo: “yo a ella no la regaño ni la regañé ese día. La mamá dice que tampoco la regañó. No sé por qué se fue”. Leidy Tatiana Vega, en medio de lágrimas, agregó: “ya no puedo más, ya estoy desesperada, no sé qué más hacer, a quién acudir o cómo encontrarla”.

Otra de las pistas que tienen las autoridades sobre la desaparición de Sarita es la ropa que llevaba puesta el día que se extravió de su casa en Sogamoso. Según Pilar Vega, tía de la niña, la menor “tenía un pantalón negro jean, unos zapatos blancos con rosado, una camiseta blanca de letras negras y llevaba dos chaquetas puestas: una chaqueta negra y sobre esa tenía otra chaqueta morada. Además, tenía una tulita cargada, color negro”.

