Crimen de Sarita Michel: las pistas que permitieron identificar sus restos y capturar a su primo

En la mañana del domingo, 29 de enero de 2025, las autoridades de Sogamoso, departamento de Boyacá, confirmaron que los restos hallados en zona rural del municipio sí correspondieron a los de Sarita Michel Vargas , la niña desaparecida desde la noche de Navidad del 25 de diciembre de 2024.

Según las autoridades, el estudio forense confirmó que el cadáver encontrado el pasado 12 de enero de 2025 era de la menor. Mauricio Barón, alcalde de Sogamoso, sostuvo que, “queremos informar que, lamentablemente, el cuerpo encontrado en días pasados, en la vereda El Ciral, corresponde a los restos de la menor Sara Michel Vargas”.

Barón aseguró que la noticia “nos la ha informado el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Esperamos que la persona que ya fue judicializada, y que se encuentra capturada por este hecho, pague y responda prontamente por el macabro delito cometido en el cuerpo y en la humanidad de Sarita Michel”.

(Lea también: El lugar al que Juan Carlos Rodríguez, primo de Sarita Michel Vargas, habría llevado a la niña, a bordo de una moto)

Publicidad

¿Dónde encontraron cadáver de Sarita Michel?

El cuerpo de Sarita Michel fue encontrado en un lote baldío, muy cerca de donde desapareció el 25 de diciembre de 2024. Hasta el lugar, llegaron investigadores de la Sijín de la Policía de Boyacá y funcionarios del CTI la Fiscalía General de la Nación.

La primera persona capturada en medio de este caso es uno de los primos de Sarita, identificado como Juan Carlos Rodríguez Vargas, a quien le imputaron, hasta el momento, el delito de desaparición forzada, el cual no aceptó. Ahora, con la aparición del cuerpo de la menor, Rodríguez se enfrentaría a nuevos cargos.

Publicidad

Incluso, Juan Carlos Rodríguez hizo parte de las manifestaciones para exigir el regreso de Sarita. Este hombre sostuvo una pancarta con el nombre de la menor.

Primo de Sarita Michel en las protestas - Noticias Caracol

El Coronel Fredy Barbosa, comandante de la Policía de Boyacá, sostuvo que “no se descarta que, a medida de que avance a investigación, podamos tener algunas otras capturas en relación con este caso”.

Entre tanto, la desaparición y muerte de Sarita conmueve a todo un departamento que rechaza la atrocidad de un hecho, el cual continúa bajo investigación.

¿Cómo murió Sarita Michel Vargas?

El alcalde de Sogamoso informó que en el lugar donde se encontró el cuerpo de Sarita Michel “se logra el rescate del mismo y de las prendas de Sara”.

Publicidad

Agregó el mandatario local que “lo realmente importante para efectos de investigación, de acuerdo a lo que se conoció en las audiencias preliminares, que ya se debatieron, fue que se encontró en los allanamientos de la casa de Juan Carlos Rodríguez el arma cortopunzante con la que, al parecer, este sujeto ultimó la vida de Sara Michel”.

(Lea también - Hermana de Sarita Michel Vargas y su conmovedor mensaje al conocer de su muerte: "Mi angelito bello")

Publicidad

Por medio de un comunicado, la Gobernación de Boyacá dijo que "el Gobierno departamental expresa su profundo dolor y consternación ante el lamentable crimen de la niña Sara Michel Vargas Vega en el municipio de Sogamoso. Este trágico suceso enluta a nuestro departamento y nos impulsa a alzar nuestra voz en rechazo a la violencia contra la niñez".

"Repudiamos categóricamente este atroz hecho y pedimos que los responsables enfrenten todo el peso de la ley Hoy, más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso con la protección, seguridad y bienestar de las niñas y niños de nuestro territorio. Reiteramos nuestro llamado a cada padre de familia, profesionales de la educación y la salud, funcionario público, y a cada miembro de la sociedad, a trabajar para construir un entorno seguro y libre de violencia para con nuestros menores", agregó la Gobernación.

Sarita Michel Vargas, niña asesinada en Sogamoso - Noticias Caracol

El paso a paso del caso Sarita Michel Vargas

En la madrugada del 25 de diciembre de 2024, en plena Navidad, Sarita Michel Vargas se encontraba junto a su familia celebrando esta festividad en la casa. Leidy Tatiana Vega, mamá de la menor, reveló que, la noche en la que desapareció su hija, se presentó una discusión familiar al interior de la vivienda.

En medio de la riña familiar, Sarita Michel escapó con rumbo desconocido y desde entonces su familia la estuvo buscando. Lamentablemente, las autoridades la encontraron muerta.

Publicidad

Lo que dijo la mamá de Sarita fue que “hubo una diferencia entre parte de la familia de mi esposo y en el momento de esas circunstancias la niña salió. La vi cuando salió por el portón. Ya cuando pasaron 15 o 20 minutos salí a buscarla y la niña no aparecía”.

(Lea también: Prenda de Sarita Michel Vargas, niña desaparecida en Sogamoso, habría sido encontrada)

Publicidad

Pilar Vega, tía de Sara, también sostuvo que en la vivienda de la niña “tuvieron un conflicto familiar, pero no internamente con la niña, sino familiar. En ese suceso, la niña salió de su casa. En el momento que ella salió de la casa, la fueron a buscar después de 15 minutos. Cuando salieron a buscarla, no la lograron encontrar.

Por su parte, Víctor Alfonso Vargas Riaño, papá de Sarita, enfatizó en que “yo a ella no la regaño ni la regañé ese día. La mamá dice que tampoco la regañó. No sé por qué se fue”. Leidy Tatiana Vega, en medio de lágrimas, dijo que “ya no puedo más, ya estoy desesperada, no sé qué más hacer, a quién acudir o cómo encontrarla”.

La tía de Sarita Michel describió cómo ella estaba vestida el día que desapareció: “Tenía un pantalón negro jean, unos zapatos blancos con rosado, una camiseta blanca de letras negras y llevaba dos chaquetas puestas: una chaqueta negra y sobre esa tenía otra chaqueta morada. Además, tenía una tulita cargada, color negro”.

Día que encontraron el cuerpo de Sarita Michel Vargas - Noticias Caracol

¿Cuándo encontraron el cuerpo de Sarita Michel?

El 12 de enero de 2025, las autoridades de Sogamoso confirmaron el hallazgo de un cuerpo sin vida en zona rural del municipio, cerca al sitio donde la menor se perdió. Desde ese día, los investigadores del CTI se tomaron la zona y comenzaron con las investigaciones del caso. Incluso, ya se creía que el cuerpo hallado correspondía al de la menor de edad, como días después se reveló.

Publicidad

Cuando las autoridades encontraron el cuerpo, Alexander Merchán Cely, secretario de Seguridad de Sogamoso, indicó que "fue hallado un cuerpo en alto grado de descomposición. El CTI y la Fiscalía General de la Nación están haciendo todas las investigaciones y, así mismo, estaremos pronto a esperar la información que sea de Medicina Legal para poder identificar el cuerpo. Mientras tanto, todas las autoridades competentes están adelantando las investigaciones pertinentes para poder esclarecer los hechos".

La tía de la niña explicó que no había certeza de que el cadáver hallado era de su sobrina “porque el cuerpo está en descomposición y no nos dejaron ver absolutamente nada. O sea, no tenemos certeza de que sea la niña o no sea”.

Publicidad

¿Cuál fue la prenda que encontraron de Sarita Michel?

Dos días después de que se encontró lo que en su momento parecía ser el cuerpo sin vida de Sarita Michel Vargas, los examinadores encontraron una prenda, la cual ayudó a que las investigaciones aceleraran. “Hasta el momento, de los restos que se encontraron allí se puede identificar unas prendas que había, no con la certeza de que puedan identificar a Sarita, que es la niña por la que estamos haciendo todas las investigaciones”, manifestó Alexander Merchán Cely, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Sogamoso.

Además, Blanca Sierra, abuela de Sarita, confirmó que lo que hallaron los investigadores fueron “unos tenis que, probablemente, sí eran de Sara”.

(Lea también: Envían a la cárcel al primo de Sarita Michel Vargas, menor de 11 años desaparecida en Sogamoso)

Allanamiento en casa del primo de Sarita Michel

El miércoles, 15 de enero de 2024, las autoridades llevaron a cabo dos allanamientos, uno en una propiedad cercana al sitio en donde fue encontrado el cadáver de Sarita Michel y el otro en el barrio Cartagenita.

Publicidad

Uno de los allanamientos hechos por las autoridades fue en la casa de Juan Carlos Rodríguez, señalado por la desaparición de Sarita Michel.

Captura del primo de Sarita Michel

El viernes 17 de enero, tres días después del hallazgo de la prenda de Sarita, la Fiscalía General de la Nación confirmó la detención de Juan Carlos Rodríguez Vargas, primo de la menor, acusado de su desaparición.

Publicidad

Según el ente investigador, el primo de Sarita, al parecer, se encontró con ella después de que la niña salió de su casa, en un sector conocido como Vanegas. Este sujeto habría llevado a la menor en una motocicleta.

Además, las indagaciones del CTI evidenciaron que el detenido, aparentemente, llevó a Sarita Michel en motocicleta hasta la vereda El Ciral, zona rural del municipio de Sogamoso.

Aunque las autoridades presentaron pruebas que indicaban que el familiar de la niña estuvo con ella, el capturado rechazó todo ante los investigadores. El primo de Sarita negó haberla visto, según la información del ente investigador.

Juan Carlos Rodríguez, primo de Sarita Michel Vargas - Noticias Caracol

(Lea también: Hermana de Sarita Michel Vargas habla de fuerte discusión de la menor y su familia: "Confesó cosas")

Publicidad

Una vez detenido, Juan Carlos Rodríguez fue imputado por el delito de desaparición forzada. La acusación por desaparición forzada, impuesta por un fiscal de la Seccional Boyacá, no fue aceptada por el detenido.

Un juez de control de garantías de Sogamoso le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Juan Carlos Rodríguez. Mientras avanzan las investigaciones, este hombre permanecerá detenido.