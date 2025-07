Cayó alias El Flaco, atracador que habría robado a cerca de 200 personas en tres meses: así operaba

En Ibagué cayó alias El Flaco, uno de los atracadores más buscados por las autoridades en tres departamentos de Colombia. El sujeto, acorde con información de los investigadores que dieron con su paradero, había robado a cerca de 200 personas en tan solo tres meses. Sus víctimas eran, principalmente, ciudadanos de diferentes municipios en Huila, Tolima y Cundinamarca.

Su forma de operar era muy similar en todos los puntos en los que delinquía. Una joven de Neiva que fue víctima de este delincuente, entrevistada por Noticias Caracol, explicó detalladamente lo ocurrido cuando El Flaco la abordó frente a la entrada de su casa, le robó sus pertenencias y hasta la golpeó. En videos se evidencia cómo la mujer es interceptada por dos raponeros en moto. Uno de ellos se lanza contra la mujer, le roba el bolso, la golpea y la tira al piso.

Pero como si esto fuera poco, una vez se prepara para huir, el atracador aprovecha que su víctima se encuentra en el suelo y la aborda nuevamente para robarle sus anillos y una cadena. "Me abordan y me intimidan con armas de fuego y me obligan a entregarle mis pertenencias. Fue horrible porque pues me jaloneaban, me alcanzaban a maltratar. Me decían que si yo no les entregaba mis pertenencias me iban a matar", dijo la afectada, quien optó no revelar su identidad por razones de seguridad.

Otra víctima de estas personas también comentó que los menores de edad tampoco se salvaban de este peligroso delincuente. "Yo iba en mi moto con mi esposa y mi hijo. Se me acercaron tres tipos en una motocicleta y me robaron la la platica que había retirado, luego nos golpearon. Me pegaron un cachazo en la cabeza, a mi esposa la tumbaron de la moto y el niño también se cayó", reveló otra víctima.

Pero el ladrón aprovechaba, incluso, aquellos espacios en los que se concentraban muchas personas para cometer sus hurtos. En una ocasión, cámaras de seguridad lo captaron ingresando a un gimnasio, en donde sin temor alguno amenazó con un arma de fuego a sus asistentes y posteriormente robó a quienes se encontraban entrenando.

"Cometieron, en los últimos tres meses, al menos 200 atracos en Huila, Tolima y Cundinamarca y por casi 6 meses alias el flaco se convirtió en un objetivo de alto valor y uno de los ladrones más buscados. Esta persona se facilitaba en utilizar prendas de vestir rápidas de cambiar, además que utilizaba diversos tipos de motocicleta, lo que dificultaba a la hora de la denuncia que la persona lograra enlazar o determinar actuaciones que facilitaran la investigación", dijo el coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la Policía de Neiva.

Alias el flaco y sus dos cómplices fueron enviados a la cárcel gracias a las casi 200 denuncias y los videos donde quedaron registrados sus violentos atracos.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL / CON INFORMACIÓN DEL REPORTERO CÉSAR CHAPARRO, DE NOTICIAS CARACOL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO