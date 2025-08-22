Esto se sabe del novio de Laura Camila Blanco, mujer que murió al caer de noveno piso en Bogotá

En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación anunció la medida de aseguramiento contra Óscar Santiago Gómez Leal, novio de la comunicadora social Laura Camila Blanco quien, en la noche del pasado 27 de julio, cayó desde un noveno piso en un conjunto residencial del barrio Salitre.

La versión inicial del sujeto planteaba que la mujer se habría lanzado voluntariamente de su apartamento, lugar en el que se encontraba haciendo una reunión social junto a varios amigos. Sin embargo, familiares de la mujer han dado a conocer que Gómez pudo haber sido el responsable de haberla empujado.

Tras un mes desde que acontecieron los hechos, la Fiscalía General de la Nación llevó a cabo la respectiva captura de quien era la expareja sentimental de la fallecida, e incluso le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario. El ente acusatorio lo señaló como presunto responsable de "agredir a su compañera sentimental y lanzarla desde el piso nueve de un edificio residencial de la localidad de Barrios Unidos, en el occidente de Bogotá.



"En atención a los elementos materiales probatorios y argumentos expuestos por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Santiago Gómez Leal, como presunto responsable de agredir a su compañera sentimental y lanzarla desde el piso nueve de un edificio residencial de la localidad de Barrios Unidos, en el occidente de Bogotá", dio a conocer la entidad.



Así habrían ocurrido los hechos

Entre lo que ha conocido la Fiscalía General de la Nación, los hechos se presentaron el pasado 27 de julio, cuando la pareja celebraba en el apartamento en el que residía la mujer. Sin embargo, en medio de la reunión se presentó una discusión entre Blanco y el señalado feminicida, que conllevó a que ambas personas se encerraran en una de las habitaciones de dicha vivienda.

En medio de la discusión, sostiene la Fiscalía, el hombre presuntamente atacó a la mujer presionándole el cuello y "en medio del estado de inconsciencia en el que la dejó, al parecer, la arrojó por la ventana". La mujer logró ser trasladada de urgencia a un centro asistencial de la zona, pero lastimosamente llegó sin signos vitales.



La versión de la madre de Laura Camila Blanco

Cecilia Osorio, madre de Laura Camila, habló con Noticias Caracol el pasado domingo 27 de julio y dijo que estaba segura de que a su hija la habían empujado hacia la ventana desde la que cayó, señalando como principal sospechoso a la pareja de la joven. "Él (el novio) me la venía matando hace mucho tiempo. Fue apagándola y apagándola", dijo la entrevistada, quien también agregó diciendo que la expareja de Laura Camila como era un hombre "celoso, dominante, egocéntrico".



Los resultados que habría arrojado la necropsia de Laura Camila Blanco

El reporte de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dio a conocer que la mujer sufrió asfixia y algunas lesiones físicas adicionales previas a la caída. Este resultado condujo a que las autoridades capturaran al señalado feminicida.

Además, el ente acusatorio dio a conocer que, según actividades de Policía Judicial llevadas a cabo por el CTI, la mujer había sido víctima de violencia de género por parte de su pareja durante el tiempo en el que estuvo en la relación, hallazgo que apoyaría la hipótesis que manejan las autoridades.

"Las actividades de policía judicial realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitieron conocer que durante varios meses la víctima fue sometida a un ciclo de violencia verbal, física y de género por parte de su pareja. Por todo lo anterior, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó al señalado agresor el delito de feminicidio agravado", dijo la Fiscalía.

El cargo no fue aceptado por el señalado feminicida, quien fue capturado en plena vía pública del barrio La Estrada en la localidad de Engativá por funcionarios del CTI. Por ahora, se está a la espera de que avance el procedimiento judicial en contra de Gómez y se pueda esclarecer la verdad de los hechos.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO