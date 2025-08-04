Cierres viales en Medellín del 4 al 10 de agosto por Feria de las Flores y otros eventos

La Feria de las Flores se toma Medellín durante esta semana. Por esta razón la Secretaria de Movilidad de la ciudad dio a conocer cuáles serán los cierres viales del evento cultural en sus cuatro días de duración.

"La recomendación es asistir usando el transporte público, estar atentos a los principales cierres viales programados, planear con anticipación las rutas y atender las instrucciones de los agentes de tránsito que acompañan en tareas preventivas, de regulación y control", se lee en un comunicado de la Alcaldía de Medellín.

Cierres viales en Medellín por la Feria de las Flores

Miércoles 6 de agosto: se hará el Desfile de la Semana Cultural de Silleteros Santa Elena. Se fijó el cierre total de vías en la calle 10 entre carrera 40 Este y carrera 48A Este (entre el parque de Santa Elena y el colegio), desde las 10:00 a. m. y la 1:00 p. m. Habrá control al parqueo en los alrededores.

Jueves 7 de agosto: se efectuará el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, con cierres totales de vía entre las 10:30 a. m. y las 4:00 p.m., con punto de partida en las instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana (circular 1 # 70-01) y punto de llegada en la Universidad EAFIT (avenida Las Vegas con calle 4 sur).

El recorrido del evento será sobre la circular 1 entre la transversal 39B y la diagonal 66B, diagonal 66B entre circular 1 y glorieta de Bulerías, glorieta de Bulerías con avenida 33, avenida 33 entre glorieta de Bulerías y carrera 50 (Autopista Sur), carrera 50 (Autopista Sur) (calzada VA) entre avenida 33 y puente de la calle 4 sur, puente de la calle 4 sur entre carrera 50 (Autopista Sur) y carrera 49 (avenida Regional), carrera 49 (avenida Regional) (calzada VA) entre el puente de la calle 4 sur y calle 25, carrera 49 (avenida Regional) (calzada VT) entre calles 25 y 44 (avenida San Juan), calle 44 (avenida San Juan) entre diagonal 66B y glorieta La Alpujarra, carrera 55 (avenida del Ferrocarril) entre glorieta La Alpujarra y glorieta Exposiciones, glorieta Exposiciones con calle 37, calle 37 entre carreras 54 y 52 (Carabobo), carrera 52 (Carabobo) entre calle 37 y carrera 48 (Las Vegas), carrera 48 (Las Vegas) entre carrera 52 (Carabobo) y calle 4A sur.

Del miércoles 6 al sábado 9 de agosto: como parte de las celebraciones de la Feria de las Flores se programó el Festival Semana Cultural en Santa Elena, con cierre total en la carrera 40 Este con calle 10 -vías del parque. El evento se desarrollará en horario de 1:00 p. m. a 8:00 p. m. y el 9 de agosto, entre 12:00 p. m. y hasta las 6:00 p. m.

El sábado 9 de agosto, en Santa Elena y por motivo de la Noche Silletera, habrá puntos de control en la calle 48 con carrera 6A, calle 46 con carrera 1C, en la vía Medellín - Santa Elena – Glorieta de Sajonia y en el sector del estadero El Pingüino. También, en la vía a Pantanillo, en la carrera 34 Este con calle 1, carrera 40 Este, vía vereda Mazo y los cruces de las vías terciarias. Se permitirá ingreso de carros al corregimiento hasta completar aforo, incluso después de la 1:00 p. m.

Desfile Tributo a Héroes de la Patria, también el sábado, habrá un recorrido que incluye cierres viales entre las 11:00 a. m. y las 2:00 p. m. iniciando en la calle Colombia con la carrera 76 (en sentido oriente), pasando por la carrera 57 al sur, hasta la avenida 33, Industriales, y Las Vegas, hasta la glorieta de La Aguacatala. Luego por la avenida Regional hacia el norte, hasta San Juan en sentido oriente, tomando la glorieta de La Alpujarra, avenida de los Industriales, el Palacio de Exposiciones, y avenida 33 - Palmas hasta el Restaurante La Chula.

El Desfile de Chivas y Flores se hará entre las 2:00 p. m. y las 6:00 p. m. del sábado. Este evento cuenta con cierres viales desde las 10:00 p. m del viernes y hasta las 9:00 p. m. del sábado, por razones de logística y montaje. El recorrido inicia sobre la avenida Regional, a la altura del Puente de Guayaquil, continúa al norte por la misma vía hasta San Juan, luego toma dirección oriente hacia la carrera 57, llegando a la avenida del Ferrocarril, hasta el Palacio de Exposiciones.

El domingo 10 de agosto se realizará el Desfile de Silleteros con cierres parciales entre las 2:00 p. m. y 6:00 p. m. iniciando el viernes a las 9:00 p. m. hasta el domingo 10 a las 10:00 p. m. (aplica para la carrera 61, calle 44 y carrera 57). El recorrido inicia sobre la avenida Regional, a la altura del Puente Monumental de Guayaquil, continua al norte por la misma vía hasta San Juan, luego toma dirección oriente hasta la carrera 57; por último, avanza por la avenida del Ferrocarril, hasta Plaza Mayor.

