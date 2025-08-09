Petro anuncia captura del capo italiano Federico Startone en Cali: tenía circular roja de Interpol

El presidente Gustavo Petro, a través de redes sociales, anunció este sábado 9 de agosto la captura de Federico Startone en Cali, quien, según señaló, es el comprador mayorista de cocaína para la mafia italiana desde Colombia y Ecuador. Starnone, de 46 años y originario de la región de Locride, era requerido mediante una notificación roja de Interpol expedida en Italia, por los delitos de tráfico internacional de droga y alianzas con el crimen organizado en el Cono Sur y la región Andina.

El operativo, según se ve en las imágenes de la Policía Nacional compartidas por el presidente Petro, se adelantó en un exclusivo barrio de la capital de Valle de Cauca, hasta donde llegaron varios uniformados. De acuerdo con El Tiempo, la Policía y la Fiscalía de Italia, junto con el Servicio de Cooperación Internacional, el proyecto ICAN y la Dirección Central para los Servicios Antidroga de ese país, colaboraron con los investigadores colombianos para lograr la captura.

Según la información de las autoridades, Federico Startone también era conocido como alias Fedi, y estaría involucrado en la operación de la mafia italiana para enviar grandes cargamentos de droga a Europa desde varios países de Suramérica, donde conectaría con diferentes estructuras. En Colombia, según la revista Semana, tendría nexos con el Clan del Golfo, mientras que en Ecuador habría negociado con los Choneros, y la organización criminal denominada Primer Comando Capital (PCC), en Brasil.

Se determinó que los envíos de cocaína se realizaban en contenedores refrigerados de fruta y lanchas rápidas desde los puertos de Colombia, Ecuador, Costa Roca y Brasil, con destino a Génova y Gioia Tauro, en Italia. Las autoridades italianas, de acuerdo con El Tiempo, hicieron énfasis en que el proceso se encuentra en etapa de investigación preliminar, por lo que Starnone debe ser considerado inocente hasta que se emita una condena en firme.



La captura de alias Peppe

Esta captura se suma a la de Giuseppe Palermo o alias Peppe, el pasado 11 de julio en Bogotá. El máximo cabecilla de la mafia italiana era un extraditable buscado en 196 países. "Perteneciente a uno de los núcleos más herméticos de esta organización criminal, no solo lideraba la compra de grandes cargamentos de cocaína en Colombia, Perú y Ecuador, sino que también controlaba las rutas marítimas y terrestres para transportar la droga hacia mercados de Europa", aseguró el director de la Policía Nacional, el mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, en un comunicado.

En un video compartido por la Policía, explicaron que la captura se dio en el marco de la "Operación Patri Fase II". Las autoridades también informaron que el operativo se dio como parte del Proyecto I-CAN de la Interpol, con el que trabajan entre varios países para combatir el fenómeno creciente de las mafias. El foco de la iniciativa está puesto en la 'Ndrangheta, que lidera Palermo.

"Necesitamos un planteamiento mundial para combatir una amenaza de alcance planetario. Con Interpol hemos lanzado un proyecto muy concreto que ayudará a erradicar la 'Ndrangheta", aseguró el Prefecto Vittorio Rizzi, Subdirector General de Seguridad Pública y Director Central de la Policía Criminal italiana, en un comunicado de la Interpol referente al Proyecto I-CAN.

La 'Ndrangheta, de acuerdo con información compartida por la Interpol, es una de las organizaciones delictivas más extendidas y poderosas del mundo. "Tiene su origen en la región italiana de Calabria, pero ya está presente en más de 40 países de todo el planeta y sigue creciendo a un ritmo constante", contó esta organización.

Esta mafia de Italia está implicada en actividades delictivas que van desde el narcotráfico y el blanqueo de capitales hasta la extorsión y la adjudicación irregular de contratos públicos. "La propagación insidiosa de delitos de carácter mafioso plantea una amenaza urgente para la paz y la seguridad internacionales, debido a su penetración en el entorno político y económico y a la corrupción generalizada asociada a ella", aseguró la Interpol.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL