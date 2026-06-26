Clima del puente festivo en Colombia: pronóstico del 27 al 29 de junio y efectos de onda tropical 19

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha emitido una advertencia para todos los colombianos que planean movilizarse durante el próximo puente festivo. Según el comunicado, el país experimentará un comportamiento climático variable, influenciado directamente por el tránsito de fenómenos atmosféricos que traerán lluvias intensas y riesgos asociados en gran parte del territorio nacional.



De acuerdo con el vocero del instituto en su reciente reporte audiovisual, las condiciones actuales están marcadas por el paso de la onda tropical número 19 . Este fenómeno ya ha generado precipitaciones considerables en el occidente del país, afectando departamentos como Chocó, Antioquia y sectores de Córdoba, además de la cuenca suroccidental del Mar Caribe. El portavoz advirtió que estas condiciones de nubosidad y humedad persistirán, intensificándose hacia el cierre del fin de semana.



Sábado y domingo

Para el sábado 27 de junio, el pronóstico indica que el fin de semana comenzará con lluvias fuertes en las regiones Orinoquía, Amazonía y Pacífica. Se prevé que los mayores acumulados se concentren en el noroccidente de la región Andina y el Pacífico durante la tarde y la noche, afectando especialmente a Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Mientras tanto, el norte del país vivirá una realidad opuesta: en La Guajira, Magdalena y Cesar se mantendrán temperaturas elevadas, lo que aumenta el riesgo de incendios.

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El domingo 28 de junio se espera una "disminución relativa" en la extensión de las precipitaciones en el centro del país. Sin embargo, el Ideam advierte que esto no significa una ausencia total de agua, ya que departamentos como Meta, Guaviare, Vaupés y Caquetá seguirán bajo la influencia de lluvias moderadas, principalmente en horas de la tarde.



Lunes festivo: regreso de las lluvias generalizadas

La mayor preocupación para los viajeros radica en el lunes 29 de junio. El comunicado oficial señala un "nuevo incremento generalizado y significativo de las lluvias a nivel nacional". Durante el festivo, se esperan lluvias moderadas a fuertes que afectarán el centro y occidente del país, así como el piedemonte llanero. Este aumento de la humedad impactará directamente a departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Santander y Casanare.

En Bogotá, el clima no será ajeno a estos cambios. Aunque se prevé un inicio de fin de semana mayormente seco, la probabilidad de lluvias aumentará los días 28 y 29 de junio. Las temperaturas en la capital oscilarán entre una mínima de 10 °C y una máxima de 20 °C. Por su parte, el Archipiélago de San Andrés y Providencia mantendrá condiciones mayormente secas al inicio del periodo, con un ligero incremento de nubosidad hacia el lunes.



Ante este panorama, el Ideam hace un llamado urgente al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para monitorear posibles deslizamientos de tierra, especialmente en zonas de alta pendiente de la región Andina y Pacífica. Se recomienda a los conductores viajar preferiblemente de día y consultar herramientas como #767 para verificar el estado de las vías.



Asimismo, debido a la posibilidad de tormentas eléctricas y vendavales, se aconseja a la ciudadanía buscar refugios seguros y evitar actividades al aire libre durante las tempestades. Finalmente, para las zonas del Caribe bajo alerta por calor, se insta a los turistas a no dejar residuos como vidrio o envases químicos que puedan actuar como detonantes de incendios forestales. Mantenerse informado a través de los canales oficiales será vital para un puente festivo seguro.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.