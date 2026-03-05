Parque Tayrona anuncia reapertura tras superar problemas de seguridad: así será

A partir de este 5 de marzo el Parque Nacional Natural Tayrona abre nuevamente sus puertas, según anunció el Gobierno, luego de enfrentar unos problemas de seguridad. La reapertura se da luego de varias semanas de cierre por amenazas a funcionarios y bloqueos en accesos terrestres que afectaron al parque natural.

Según la información, el Parque Tayrona estará nuevamente abierto al público bajo un esquema de seguridad reforzada, monitoreo permanente y restricciones parciales para el acceso. De la misma forma, en el parque se seguirán adelantando trabajos para la recuperación ambiental.



¿Cuáles son las nuevas medidas en el Parque Tayrona?

La decisión de abrir nuevamente el parque natural fue adoptada mediante la Resolución 012 del 4 de marzo de 2026 expedida por Parques Nacionales Naturales de Colombia, a través de la cual se autorizó nuevamente el ingreso de visitantes a esta área natural protegida en Santa Marta.

Sumado a esto el Gobierno nacional anunció una estrategia integral para reforzar la seguridad dentro del parque y avanzar en la recuperación de sus ecosistemas. Dentro de esa estrategia está la presencia permanente de uniformados en un fuerte de la Policía de Carabineros, que contará con caballerizas y espacios para guías caninos.



También se van a desarrollar intervenciones ambientales en zonas priorizadas. Para esto se anunció una inversión de 1.000 millones de pesos y el apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Estas zonas de recuperación estarán restringidas para acceso de turistas mientras se lleva a cabo la restauración de los ecosistemas.



“Hoy anunciamos la estrategia integral para la apertura del Parque Nacional Natural Tayrona, a partir de mañana 5 de marzo, con medidas de seguridad y acciones para la recuperación de sus ecosistemas e infraestructuras legales”, señaló la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez.

Pero las nuevas estrategias no solo estarán en la parte terrestre, la Dirección General Marítima informó que la Capitanía de Puerto de Santa Marta también anunció que ha preparado medidas para atender y autorizar los zarpes de embarcaciones menores que movilizan turistas hacia y desde el parque. Agregaron que acompañarán y supervisarán el traslado de pasajeros desde los distintos embarcaderos de la jurisdicción.

Con todas estas medidas, lo que se busca es retomar el turismo en Santa Marta, especialmente en el Parque Tayrona que estaba cerrado desde el pasado 17 de febrero. De esta manera se garantizará la seguridad de visitantes y funcionarios, mientras se sigue protegiendo y recuperando las partes naturales afectadas del lugar.

Luis Olmedo, director de Parques Nacionales Naturales de Colombia, señaló que este importante anuncio para los visitantes “fue un trabajo de dos semanas intensas, con más de 45 reuniones para generar las condiciones de seguridad, coordinación y diálogo necesarias para la reapertura del Parque Nacional Natural Tayrona, que hoy oficializamos mediante la resolución 012. El parque queda reabierto a partir de hoy a las cero horas”.

El funcionario también detalló que, además de las complicaciones de seguridad, el cierre del Parque Tayrona también se dio ante las afectaciones causadas por el frente frío, el cual causó inundaciones y daños en varios sectores del parque.

Las labores de recuperación y restauración se priorizarán en algunas de las zonas más afectadas, como Bahía Concha y Cabo San Juan del Guía. Algunas de las acciones más importantes serán la recuperación de senderos utilizados por visitantes y rutas de evacuación y la limpieza de quebradas saturadas de material vegetal.

