Prohíben 136 esmaltes semipermanentes en Colombia por contener sustancias tóxicas y cancerígenas

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) dio a conocer que se cancelaron 136 Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO) de algunos esmaltes semipermanentes que contenían ingredientes peligrosos que han sido prohibidos tras evidencia científica que confirmo riesgos graves en la salud.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

"La medida implica que dichos productos no pueden ser comercializados, ni procede su agotamiento de existencias a partir del 16 de febrero de 2026, quedando prohibida su comercialización en la subregión andina. Esta decisión se adopta como parte de las acciones de protección a la salud pública en el espacio comunitario", se lee en un comunicado del Invima.



La decisión se tomó desde la Comunidad Andina (CAN), que abarca más países de la región como Bolivia, Ecuador y Perú. "La evidencia científica que confirma los riesgos carcinogénicos, tóxicos para la reproducción y de sensibilización en la piel asociados a estas sustancias en algunos de los esmaltes semipermanentes".



Lea: Ordenan retiro inmediato de producto de aseo para bebés: razón tiene que ver con microorganismos



¿Cuáles son los ingredientes prohibidos en los esmaltes semipermanentes?

La Comunidad Andina (CAN) publicó la Resolución 2548 en 2025 y el Invima, siguiendo los compromisos de pertenecer a esta comunidad, publicó la Resolución 2026007526 del 17 de febrero. "Cancelación de 136 Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO) de algunos esmaltes semipermanentes que contenían los ingredientes prohibidos Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y N,N-dimetil-p-toluidine (DMPT)".

Publicidad

Las NSO tenían un plazo de 60 días para completar el vencimiento de los productos. "Con esta medida, la CAN y las autoridades sanitarias nacionales reiteran su compromiso con la protección de los consumidores y profesionales de belleza, garantizando que los productos disponibles en el mercado cumplan con los más altos estándares de seguridad", agregó el Invima en el comunicado.

En la resolución de la CAN indican que "desde el punto de vista técnico, se recomienda prohibir el uso de TPO y DMPT como ingredientes en productos cosméticos, aun cuando no figuren expresamente prohibidas en listados internacionales menos restrictivos, como el del Personal Care Products Council (PCPC); toda vez que en dicho listado no se dispone de evaluaciones recientes de seguridad de ambos ingredientes".

Publicidad

De acuerdo con evaluaciones toxicológicas hechas por autoridades europeas, las sustancias Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y N,N-dimetil-p-toluidine (DMPT) han sido analizadas "derivando en su clasificación como sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR) Categoría 1B según el Reglamento (UE) 2025/877 (Omnibus VII)".

La entidad colombiana, encargada de la vigilancia de productos en el territorio nacional, le pidió a fabricantes, importadores, distribuidores y establecimientos de comercio "a verificar de manera permanente el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente y a consultar los canales oficiales de información. La corresponsabilidad y el cumplimiento oportuno de las disposiciones regulatorias son fundamentales para fortalecer la confianza en el mercado y salvaguardar la salud pública".

Lea: Alertan por producto de "cápsulas anti-alopecia” que puede ser perjudicial: esto dijo el Invima



¿Cómo consultar el registro sanitario de un producto en Colombia?

El Invima emite alertas y comunicados continuamente sobre los riesgos que tienen los productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Para verificar el número de registro sanitario de un producto antes de utilizarlo puede seguir los siguientes pasos:



Ubique el número de registro sanitario en el producto, deber estar visible. A menudo acortado como "Reg. San. INVIMA"

Ingrese al enlace oficial del Invima: https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios

Puede seleccionar la opción de "Consulta básica" e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre

También está la opción de "Consulta avanzada", en la que puede seleccionar el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.) y realizando la búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.