Advierten de vientos fuertes y mayor oleaje en el mar Caribe colombiano para los próximos días

Diferentes entidades de Colombia alertaron sobre vientos más fuertes y un mayor oleaje en el mar Caribe en los próximos días. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres informó sobre el pronóstico de las condiciones meteomarinas esperadas hasta el domingo 8 de marzo día en el que se llevan a cabo las elecciones de Congreso y las tres consultas interpartidistas.

La alerta fue emitida en un boletín conjunto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Dirección General Marítima (Dimar) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). De acuerdo con los pronósticos las condiciones pueden generar mayor impacto en el área marítima de varios departamentos, entre los que se encuentran La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, el Archipiélago de San Andrés y Providencia e Islas Cayos del Norte y en menor medida en Sucre, Córdoba y el Golfo de Urabá.



"Debido a la influencia de varios sistemas de alta presión subtropical, se esperan intensidades en la velocidad de los vientos de moderadas a fuertes e incremento en la altura de la ola, especialmente en el sector del litoral Caribe colombiano", aseguró la Dimar, que además indicó que la velocidad de los vientos del este y noreste estaría entre los 20 y 35 nudos (37 a 65 km/h). Se estiman alturas de ola entre los 2 y 4 metros.



Las condiciones reportadas por la Dimar pueden generar mar de fondo en zonas costeras del litoral sur del Caribe, como el Urabá Antioqueño, Córdoba, Sucre y partes del departamento de Bolívar. El Ideam prevé que en zonas costeras y de playa de los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico, y Bolívar, se esperan aumentos en la velocidad del viento aunque de menor intensidad que en áreas marítimas. "Alcanzando los 20 nudos (37 km/h) con rachas aún mayores, particularmente en la noche", aseguraron las entidades.

Recomendaciones ante vientos fuertes y mayor oleaje en el mar Caribe

La UNGRD recomienda a las autoridades de los departamentos con costa o en cercanía del mar Caribe a mantener el monitoreo permanente de las condiciones meteomarinas y atender los avisos, alertas y recomendaciones emitidas por las diferentes entidades oficiales, como el Ideam y la Dimar, así como a las capitanías de puerto. "Fortalecer la coordinación de los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres, informar oportunamente a comunidades costeras, pescadores y operadores turísticos sobre las condiciones adversas de viento y oleaje en área marítima, y promover acciones de preparación orientadas a reducir posibles afectaciones en actividades marítimas, infraestructura costera y navegación de embarcaciones menores", enfatizaron.

El Ideam y la Dimar recordaron que la información oficial de los pronósticos y las condiciones del clima, entre otros factores, puede consultarse en las páginas oficiales, los boletines técnicos y los comunicados especiales. "La UNGRD continuará articulando acciones con el Ideam, la Dimar y las autoridades territoriales, reiterando el llamado a la comunidad a informarse a través de cuentas oficiales y adoptar medidas de preparación para la respuesta y autoprotección", concluyeron en el comunicado. (Le puede interesar: Ideam advierte de tiempo seco y aumento de temperaturas en varias regiones: ¿disminuyen las lluvias?).

