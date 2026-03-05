Mintrabajo ordenó inspección a Movistar tras plan de retiro voluntario luego de fusión con Tigo

Fue el pasado 4 de febrero cuando Tigo asumió el control de Movistar. Millicom, matriz de Tigo, adquirió el 67,5% de Colombia Telecomunicaciones (Movistar) luego de la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio a finales del año pasado. A inicios de este mes, Movistar envió una carta a varios de sus empleados donde les propone acogerse a un Plan de Retiro Voluntario (PRV). Tras lo anterior, el Ministerio de Trabajo confirmó que realizará inspecciones a la compañía con el objeto de conocer las condiciones en las que se está desarrollando dicho proceso.

¿Cómo es el Plan de Retiro Voluntario de Movistar?

La carta de Movistar informa que la empresa está ofreciendo un Plan de Retiro Voluntario (PRV). Esto significa que la compañía está dando la opción a los trabajadores que quieran dejar la empresa de manera completamente voluntaria, recibiendo una bonificación económica por retirarse. La compañía explica que está ajustando su organización para prepararse para los próximos años y que, por eso, habilita este plan. El objetivo es que quienes consideren que este es un buen momento para comenzar otro proyecto personal o profesional puedan hacerlo con una compensación. El plan implica terminar el contrato laboral, pero a cambio la empresa entregará una bonificación económica, calculada así:



30 días de salario por cada año trabajado, o la parte proporcional si se trabajó menos de un año.

15 días adicionales si la fracción es menor a seis meses.

Es decir, quienes se acojan al plan recibirán un pago especial por retirarse voluntariamente. "El alcance, condiciones específicas y los detalles definidos para el PRV los encontrarás en el documento de preguntas frecuentes que se adjunta a este comunicado, destacando las siguientes premisas: la participación en el plan es completamente libre y voluntaria, la postulación no implica la aceptación automática al mismo; cada caso será evaluado por el comité del PRV, se enviará un correo electrónico informando sobre la aceptación o rechazo durante la próxima semana, las condiciones establecidas solo aplican para este PRV específico, y conforme al documento de preguntas frecuentes que se adjunta. Una vez cerrado el periodo de postulaciones no se recibirán más solicitudes", agrega Movistar en el escrito.



Ministerio de Trabajo ordenó inspección a Movistar

Luego de que se conociera la carta del Plan de Retiro Voluntario de Movistar, Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, usó su cuenta en X y dijo lo siguiente: "Es nuestra responsabilidad, desde el Gobierno nacional, garantizar que el Plan de Retiro Voluntario, en el marco del proceso de recomposición empresarial derivado de la fusión entre Movistar (Telefónica) y Tigo (Millicom), se adelante con pleno apego a la ley".

"A partir de querellas recibidas, desde el Ministerio del Trabajo activamos labores de inspección, vigilancia y control para proteger y acompañar los derechos de las y los trabajadores. Este proceso se hará a través de una mesa de diálogo social tripartito, con asiento de trabajadores y empresa, y con participación de @MinHacienda, para garantizar que la recomposición empresarial se realice en estricto cumplimiento de la normativa vigente", agregó el ministro.



