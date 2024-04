Colombia pedirá pasaporte a los venezolanos, según este borrador de decreto

Un nuevo decreto que por ahora está en borrador, que aún no ha sido firmado por el gobierno del presidente Petro, establece que los migrantes venezolanos requerirán de un pasaporte para entrar, transitar y permanecer en Colombia.

La decisión tomada por la Cancillería se da por el estado de las actuales relaciones diplomáticas, en las que se reactivó el servicio consular.

Noticias Caracol Ahora pudo conocer que el Gobierno anunció que planea abrir 8 consulados, adicionales a los ya existentes en el país, con el propósito de que los ciudadanos venezolanos puedan tener la facilidad de actualizar el documento y mantenerlo vigente.

Este proceso se establece en la resolución 2231 de 2021, “por la cual se dictan disposiciones para el ingreso, tránsito, permanencia y salida del territorio colombiano, para los nacionales venezolanos que porten el pasaporte vencido”.

Así mismo, el decreto señala “que la persona que desee ingresar al territorio nacional deberá presentarse ante la autoridad migratoria con su pasaporte vigente, documento de viaje o de identidad válido, según el caso, y con la visa correspondiente cuando sea exigible; y que deberá suministrar la información solicitada por la autoridad migratoria”.

Este es el borrador del decreto sobre pasaportes para venezolanos:

¿Cuántos venezolanos viven en Colombia?

De acuerdo con Migración Colombia, a noviembre del año 2023, eran aproximadamente 2.875.743 ciudadanos venezolanos los que residían en Colombia. De esta cifra, 2.306.810 ya tenían un Permiso por Protección Temporal (PPT).

¿Qué se requiere para obtener el Permiso Especial de Permanencia (PEP)?

1. Ser ciudadano venezolano: usted debe contar con la nacionalidad venezolana para solicitar el PEP.

2. No tener antecedentes judiciales: es necesario no poseer antecedentes judiciales en Colombia ni en otros países.

3. No tener medidas de deportación o expulsión vigentes: no debe estar sujeto a ninguna orden de deportación o expulsión del territorio colombiano.

5. Documentación necesaria: deberá tener el último documento de viaje (pasaporte o cédula de identidad) con el que hizo el registro de ingreso al territorio colombiano por un Puesto de Control Migratorio habilitado.

