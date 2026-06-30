¿Cómo ayudar a Venezuela desde Medellín tras devastadores terremotos?

La tragedia por los terremotos en Venezuela ya deja 1.943 personas muertas y 10.571 heridos, según el último balance del gobierno del país vecino. Ante la magnitud de los hechos, en las ciudades principales de Colombia se han habilitado diversos puntos para donar y apoyar a la población venezolana. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la situación humanitaria en las zonas afectadas se ha deteriorado rápidamente, pues se observa "una grave escasez de alimentos, el colapso de los servicios básicos y un aumento de los riesgos de protección para la población desplazada".

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El doble terremoto del miércoles es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez indicó que también 6.461 personas han sido rescatadas. Asimismo, añadió que, en los primeros momentos de la emergencia, entre 13.400 y 13.500 lograron salir por sus propios medios o ayudados por sus familiares en la zona de desastre.

El gobierno también informó que 855 edificios sufrieron daños en Venezuela, de los cuales 189 "colapsaron de forma total". Además, dijo, se estima que aproximadamente 30.000 personas, entre vacacionistas y residentes, estaban en las zonas de Caraballeda y Catia La Mar, en La Guaira, la zona más afectada por los temblores.



¿Cómo ayudar a Venezuela desde Medellín?

Desde la capital antioqueña hay diversas formas de ayudar al país vecino. La Alcaldía de Medellín informó que están disponibles las cuentas de la Corporación Presentes y la Cruz Roja Colombiana. Para hacer el aporte monetario, se puede a través del siguiente link: http://presentes.co/dona, en el que los interesados deben acceder al vínculo ubicado en el cuadro de la campaña “Abracemos a Venezuela”. El alcalde Federico Gutiérrez indicó que hay "total transparencia. Cada aporte cuenta y puede hacer la diferencia".



También, se puede donar a la Cruz Roja Colombiana, que tiene una misión instalada en la zona de la tragedia. Para ayudar, recibe donaciones en la cuenta corriente Davivienda No. 0560455069996490, mediante la App Daviplata o por medio del portal web de la Cruz Roja Colombiana.



Además, más de 17 centros de acopio se han instalado en la capital antioqueña por la comunidad venezolana. Uno está ubicado en la Institución Educativa Héctor Abad Gómez, en el centro de la ciudad, donde se han recolectado 26 toneladas de ayudas, provenientes tanto de Medellín como de otras regiones de Antioquia. También está el centro habilitado por Fundación L'Albero Della Vita Colombia, en la Calle 34A #82A-60. Allí se necesitan más que todo teteros, sábanas, colchonetas, mosquiteros, artículos para bebés y niños, productos de higiene infantil o productos de higiene femenina. "Hoy miles de familias en Venezuela siguen necesitando apoyo para recuperar un poco de estabilidad, seguridad y dignidad", aseguró la fundación.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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