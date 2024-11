¿Cómo evitar inmovilización de su carro o moto cuando olvidó la licencia en casa?

A veces, por el afán o un descuido, muchos salen de casa o de la oficina sin los cinco documentos obligatorios que se requieren para conducir un carro o moto. En medio del trayecto, cuando se dirigen hacia su lugar de destino, se pueden encontrar con un agente de Tránsito, quien les solicita que le presenten cédula y licencia de conducción.

¿Qué consecuencia le puede traer no tener los papeles reglamentarios al conducir?

Si usted no porta los documentos requeridos al manejar su automotor-bien sea carro o moto-, estaría cometiendo la infracción B01: ir al frente de un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción.

Se entiende como documentos obligatorios para manejar vehículos en Colombia los siguientes: licencia de conducir, licencia de tránsito, certificación de revisión técnico-mecánica y de gases, y Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

La multa por conducir sin los documentos necesarios, para el año 2024, es de $572.000 y aplica la inmovilización del vehículo.

¿Cómo evitar que mi carro sea llevado a los patios de Tránsito?

La infracción B01 indica que a usted le harán la retención preventiva del vehículo hasta que “subsane la causa que dio origen a la inmovilización por un término máximo de 60 minutos. Una vez agotado el plazo el vehículo quedará inmovilizado”.

Según esta aclaración, usted tendría la opción de llamar a algún familiar o amigo que pueda, en menos de una hora, llevarle los documentos al punto donde el agente de Tránsito se los solicitó y entregarlos para demostrar su identidad.

Pero, si corre con la mala suerte de que nadie puede entregarle los documentos que le están pidiendo, tiene la opción de acudir a una segunda solución que es igual efectiva: “se entenderá cumplida la obligación de portar la licencia de tránsito del vehículo y la licencia de conducción cuando la persona presente al agente de tránsito el documento en físico, o presente el mensaje de datos derivado de la consulta en línea y en tiempo real en el Registro Nacional Único de Tránsito (RUNT)”.

Lo que respalda que pueda presentar los documentos en digital, a través del RUNT, es la Circular 20221010000601 del Ministerio de Transporte. En esta se recalca que “la licencia de tránsito del vehículo y la licencia de conducción son documentos públicos (L.769/2002, Arts. 1, 53 par. 1). La información de esos documentos reposa en el RUNT. Por lo tanto, para el procedimiento administrativo se puede hacer uso de la información que reposa en esa base de datos, que ha sido puesta en funcionamiento por parte del Ministerio de Transporte”.

¿Si presento los documentos en menos de una hora me libero de la multa?

No, pues debido a que cuando el agente de Tránsito le solicitó los documentos para identificarse usted no los portaba, eso significa que sí incurrió en la falta. Pero puede obtener el 50% de descuento si paga la multa en los primeros 11 días hábiles a partir de que recibió el comparendo y asistió al curso pedagógico. En caso tal de que vaya a cancelar la infracción entre los días 12 y 25 hábiles, el descuento solo sería del 25%.

