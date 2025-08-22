Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Video: la persecución de un asesino que se cambió de ropa e intentó escapar en el norte de Bogotá

Video: la persecución de un asesino que se cambió de ropa e intentó escapar en el norte de Bogotá

Los uniformados, en labores de patrullaje en la localidad de Usaquén, iniciaron una persecución luego de escuchar varias detonaciones y se dirigieron al lugar.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: agosto 22, 2025 10:19 a. m.
Capturado tras persecución en Usaquén.
Policía Metropolitana de Bogotá

Con ayuda del Halcón de la Policía Metropolitana de Bogotá, las autoridades lograron la captura de un sujeto que fue señalado de quitarle la vida a otro hombre y portar ilegalmente un arma de fuego. En cámaras de seguridad del sector quedó registrado cómo se cambió de ropa para huir de los uniformados e intentó huir por un caño en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Los hechos ocurrieron en la noche del jueves 21 de agosto, cuando los uniformados, en labores de patrullaje, escucharon varias detonaciones y se dirigieron al lugar. En la vía encontraron a una persona herida, quien fue llevada al Hospital Simón Bolívar, donde lamentablemente murió por la gravedad de las heridas. Mientras tanto, los ciudadanos del sector señalaron a un hombre que huía hacia una zona boscosa.

"Inmediatamente el hecho es reportado en nuestra central de radio. Todas nuestras zonas de atención, todas las patrullas de la jurisdicción activan un plan candado y, de acuerdo a versión de testigos, se puede determinar que esta persona intenta escapar", relató el teniente Coronel Ricardo Cháves, Comandante Estación de Policía Usaquén.

Allí el delincuente se cambió de ropa para despistar a las autoridades y abandonó el arma de fuego. En un video compartido por la Policía Metropolitana se ve al sujeto con una chaqueta color verde con una línea blanca tratando de caminar lentamente para no levantar sospechas, mientras se va acercando lentamente al caño. El Halcón de la Policía lo identificó entre el barrio, hasta donde llegaron las patrullas en tierra para capturarlo tras una intensa persecución.

En el procedimiento se incautó un revólver calibre 38 con seis cartuchos, cuatro de ellos percutidos. Por otro lado, el capturado, un joven de aproximadamente 24 años y de nacionalidad extranjera, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

Panorama de homicidios en Bogotá

El concejal del Centro Democrático, Andrés Barrios, analizó las cifras de homicidios reportadas entre febrero y marzo de este año (183 casos), concluyendo que los crímenes se concentraron en Ciudad Bolívar (21%), Kennedy (13%), Santa Fe (9%), Rafael Uribe Uribe (9%), Suba (8%), Usme (7%) y Bosa (7%).

“Según información contrastada con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, en los meses de febrero y marzo de este año se evidencia que, aproximadamente, la mitad de los homicidios que sucedieron en Bogotá se dieron por sicariato. Recordemos que esta modalidad es empleada, principalmente, por organizaciones delincuenciales para el control de rentas criminales o territoriales, retaliaciones, cobro de deudas, ajustes de cuentas o economías ilegales", explicó.

Asimismo, Barrios también puso en evidencia el repunte en el uso de armas de fuego en la comisión de homicidios. “En febrero hubo 46 homicidios con arma de fuego, mientras que en marzo fueron 77, es decir, el uso de estas pasó del 61% al 67%”, dijo.

LAURA VALENTINA MERCADO
NOTICIAS CARACOL DIGITAL

