Video muestra momento de atentado en Florencia, Caquetá: circularon audios antes del ataque

En menos de 24 horas, Colombia volvió a ser escenario de un tercer atentado terrorista. Este último se perpetró en Florencia, Caquetá, en la madrugada del viernes 22 de agosto.

El ataque, cuya onda expansiva afectó a por lo menos diez locales comerciales, se atribuye inicialmente a las disidencias de las Farc y las autoridades tienen hipótesis del móvil del hecho, que no dejó personas heridas.



Audios en WhatsApp advertían de una explosión

Un video captado por una cámara de seguridad mostró el instante en que estalló el artefacto explosivo.

Fue poco después de las tres de la madrugada y en la calle ya había algunos comerciantes informales que se estaban preparando para la jornada. La onda expansiva fue a pocos metros de la Alcaldía de Florencia. Los ciudadanos que estaban en el sitio corrieron, evitando ser alcanzados por la onda expansiva.



Se conoció video que muestra la explosión registrada en el centro de Florencia, Caquetá. El atentado dejó graves daños materiales.



En diálogo con Noticias Caracol, el coronel César Pinzón, comandante de la Policía en Caquetá, informó que la detonación se produjo con “un artefacto explosivo que han dejado abandonado, de fabricación artesanal, pero que causó algunos daños en la estructura de estos establecimientos comerciales, afortunadamente no hubo pérdida de vidas humanas ni lesiones personales”.

Indicó que se adelantaría un consejo de seguridad con la Alcaldía y la Gobernación y que este ataque iba a ser denunciado “ante las autoridades judiciales, ante la Defensoría del Pueblo y desarrollamos los planes de búsqueda de información de inteligencia y de Policía Judicial”.

Sobre si el atentado tuvo que ver con casos de extorsión, el oficial manifestó que “es probable, es una variable y sabe usted que ese es el fenómeno priorizado y focalizado en el departamento”.

La comunidad reveló que estaba atemorizada porque desde la noche del jueves circulaban audios por WhatsApp donde se advertía de una explosión que iba a ocurrir en ese sector.



El tercer atentado en menos de 24 horas

Este ataque en Florencia se suma a los perpetrados contra un helicóptero en Amalfi, Antioquia, que ha dejado 13 policías muertos, y el de Cali, Valle del Cauca, en el que fallecieron seis civiles, entre ellos una embarazada y un adolescente de 17 años, luego de que un camión cargado con explosivos estallara frente a una base aérea militar. Allí, 76 personas resultaron heridas.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, afirmó que quienes están detrás de este ataque “son unos seres sin alma, narcotraficantes de la Jaime Martínez, terroristas”.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dijo que no estaba clara todavía la razón por la cual la fuerza pública tardó en llegar al punto para atender a los afectados y recuperar los cuerpos de los fallecidos. "A las 11:30 de la mañana de ayer teníamos 6 muertos 11 heridos, hoy el saldo lamentable es de 13 muertos 3 heridos. No entendemos cómo la fuerza pública tardó tanto para llegar allí, recuperar los cuerpos de los uniformados, para rescatar a los heridos. Nosotros no comprendemos cómo 30 bandidos, que es lo que presumimos están delinquiendo allí, nos pusieron en jaque".

