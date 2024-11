Condenado por abusar de tres hermanas de 4, 7 y 10 años: aprovechaba que padres se iban a trabajar

A 12 años y seis meses de cárcel fue condenado un ciudadano venezolano, identificado como Freddy Antonio Tovar, quien confesó haber agredido sexualmente a tres hermanas en en una vivienda de Puerto Carreño, en el departamento del Vichada .

La Fiscalía General de la Nación informó, a través de un comunicado de prensa, que el delincuente abusó de las tres niñas, de 10, 7 y 4 años de edad, aprovechando que se quedaban solas en su vivienda mientras sus padres salían a trabajar.

Con pruebas contundentes, las autoridades lograron demostrar que Tocar tocaba las partes íntimas de las menores de edad. El acusado deberá pagar su condena, de 150 meses, en un centro carcelario.

"Los hechos se presentaron en el barrio Alcaraván de Puerto Carreño, entre el 10 y el 15 de noviembre del 2022, en un inmueble donde alquilan apartaestudios. El hoy condenado, de 63 años, ingresaba a las menores a su habitación y las sometía a los vejámenes", recalcó la Fiscalía.

Según la investigación, Freddy Antonio Tovar les ofrecía dulces y dádivas a las infantes, para mostrarse como un amigo y poder atacarlas.

Durante el juicio, el procesado aceptó su culpabilidad en la comisión del delito de actos sexuales con menor de 14 años, en calidad de agravado. La condena, por lo tanto, quedó en firme.

Alarmantes cifras de violencia contra niñas y niños en Colombia

Bienestar Familiar ha atendido, durante 2024, más de 40.000 casos de restablecimiento de derechos de menores de edad víctimas de violencia. Las cifras indican que, en promedio, uno de cada cuatro niñas y niños en Colombia vive algún tipo de agresión cada día.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal, en lo corrido de este año se han presentado al menos 380 homicidios de menores en el país. Ante este complejo panorama, muchos han insistido en revivir el debate sobre la cadena perpetua para violadores y asesinos de niñas, niños y adolescentes, algo que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha descartado.

"La cadena perpetua no es posible en Colombia, ni la cadena perpetua ni la pena de muerte. Y el tema mucho más importante, siempre lo digo, es prevenir que el hecho suceda. A mí no me sirve de nada tener cadena perpetua cuando ya se mató al niño o se violó al niño, o cuando se acabó con la honra y la dignidad del niño. La cadena perpetua es inconvencional e inconstitucional, eso lo ha dicho la Corte Constitucional cuando tumbó el proyecto de la senadora Gilma (Jiménez) y ya marcó claramente la imposibilidad que, con la Constitución del 91, pueda haber cadena perpetua", ha recalcado la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.

