Soldado fue condenado a prisión por atacar a superior y amenazarlo: detalles del caso

Soldado fue condenado a prisión por atacar a superior y amenazarlo: detalles del caso

La Justicia Penal Militar confirmó la condena y dio detalles del caso de un soldado profesional que atacó a su superior. Además, el uniformado también habría hecho amenazas.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 7 de nov, 2025
Soldado fue condenado a prisión por atacar a superior y amenazarlo: detalles del caso
Imagen de referencia de soldado profesional.
Colprensa

