Soldado fue condenado a prisión por atacar a superior y amenazarlo: detalles del caso

La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial reveló este semana la condena efectuada en contra de un soldado profesional, quien fue juzgado por atacar y amenazar a un superior. La entidad responsable de la organización, administración y funcionamiento de la Jurisdicción Especializada para juzgar las conductas punibles cometidas por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo dio los detalles del caso.

"Tras una exhaustiva investigación llevada a cabo por el Fiscal 2406 de Conocimiento y su equipo de Policía Judicial, el Juez 1306 de Conocimiento condenó a un soldado profesional a la pena de seis meses y quince días de prisión, por los delitos de ataque al superior, en concurso homogéneo con amenazas", se lee en un comunicado de prensa de Justicia Penal Militar y Policial.

¿Qué se sabe de soldado que atacó a su superior?

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 23 de agosto de 2024 en las instalaciones del Cantón Militar Norte en Bogotá. "El soldado irrumpió en la formación con actitud desafiante, profiriendo agresiones verbales y amenazas hacia el Segundo Comandante de la Brigada y un Suboficial".



Justicia Penal Militar también confirmó que el uniformado utilizó términos insultantes y expresiones intimidatorias. Esto último constituyó un agravio directo a la autoridad de sus superiores y una violación flagrante de la disciplina y el respeto que deben regir en el ámbito castrense. Aunque no se reveló su nombre, se conoció que el soldado contaba más de 14 años de experiencia. "En plenas condiciones mentales y personales, menoscabo la cohesión y el orden dentro de la unidad", aseguraron.



"La Fiscalía General Penal Militar y Policial ratifica su compromiso absoluto con la defensa de la Disciplina y el respeto dentro de las Fuerzas Militares, respondiendo con eficacia y diligencia. Así, se garantiza que cualquier hecho contrario a estos principios será abordado con todo el rigor y prontitud que exige la ley, preservando el orden y la integridad de las Fuerzas Armadas", concluyeron en el comunicado de la condena.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL