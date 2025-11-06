En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
DANIEL QUINTERO
JAIME ESTEBAN MORENO
VALERIA MÁRQUEZ
SEBASTIÁN VILLA
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Patrullero de la Policía condenado por abandono de puesto: sorprendido teniendo relaciones íntimas

Patrullero de la Policía condenado por abandono de puesto: sorprendido teniendo relaciones íntimas

La Justicia Penal Militar y Policial reveló la condena contra un patrullero de la Policía de Bucaramanga por abandono de puesto y ser sorprendido teniendo relaciones intimas durante su turno.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 6 de nov, 2025
Comparta en:
Patrullero de la Policía condenado por abandono de puesto: sorprendido teniendo relaciones íntimas
Imagen de referencia de miembro de la Policía.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad