Patrullero de la Policía condenado por abandono de puesto: sorprendido teniendo relaciones íntimas

La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, entidad responsable de la organización, administración y funcionamiento de la Jurisdicción Especializada para juzgar las conductas punibles cometidas por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, reveló nuevas condenas a uniformados de la Policía Nacional.

El caso en cuestión fue ratificado por el Tribunal Superior Militar y Policial. La condena fue efectuada en contra de dos uniformados de la Policía Nacional, por el delito de abandono del puesto. "La investigación estableció que, para el momento de los hechos denunciados, los dos uniformados no se encontraban en el cuadrante que debían vigilar", se lee en el comunicado de Justicia Penal.

¿Qué se sabe de patrullero condenado por tener relaciones durante su turno?

De acuerdo con la entidad de justicia, ninguno de los dos uniformados estaba cumpliendo los deberes de su cargo. Incluso, uno de los patrulleros fue encontrado teniendo relaciones íntimas con una mujer. "No estaban realizando ninguna actividad relacionada con el servicio. Argumentaron que se desplazaron para seguir a un supuesto distribuidor de droga, sin embargo, dicho hecho no quedó reportado en ningún documento oficial, o en alguna comunicación policial", aseguraron sobre las pruebas recolectadas.



El patrullero Omar Álvaro Fontecha Quitián fue sorprendido teniendo relaciones sexuales en una vivienda. "Fue visto con una mujer semidesnuda en las inmediaciones de la casa del denunciante, quien se alertó al escuchar gemidos y murmullos en horas de la madrugada", escribieron en el comunicado. Los hechos ocurrieron en febrero de 2017, en la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander.



El patrullero Fontecha Quitián era parte de una patrulla de la Policía en la que también estaba el intendente José Senén Oviedo Manrique, quien es el otro de los condenados. "El Tribunal Superior Militar y Policial ratificó la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de la Policía Metropolitana de Bogotá, que impuso una condena de 12 meses de prisión a los uniformados por el delito de abandono del puesto", concluyó Justicia Penal en el comunicado.

Condena dos suboficiales por abandonar puesto mientras custodiaban a expresidente de Colombia

El pasado mes de octubre se conoció la condena de dos suboficiales por los delitos de desobediencia y abandono del puesto. Los uniformados cumplían su servicio como parte del dispositivo del seguridad del expresidente de Colombia Juan Manuel Santos. "La sentencia se dio luego de que los implicados aceptaran su responsabilidad ante el material probatorio presentado por la Fiscalía. Los hechos, ocurridos en marzo de 2024 en Bogotá, se relacionan con la alteración no autorizada de los turnos de servicio".

La investigación de la Fiscalía Penal Militar y Policial demostró que uno de los suboficiales, además de modificar el turno sin permiso, se presentó bajo los efectos del alcohol. "Por esta conducta, fue condenado a 13 meses de prisión por desobediencia y abandono del puesto. El otro suboficial, por cambiar su turno de forma arbitraria, recibió una pena de 12 meses de prisión por el delito de desobediencia", enfatizó la entidad de justicia.

