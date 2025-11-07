En vivo
Mejor Icfes y Pilo Paga: detalles de Juan Carlos Suárez, imputado por muerte de Jaime Esteban Moreno

Los abogados de Juan Carlos Suárez Ortiz, imputado por el homicidio de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, presentaron nuevos documentos durante la audiencia de este viernes. Conozca los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 7 de nov, 2025
