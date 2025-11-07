En vivo
BOGOTÁ / Juez encargado del caso de Jaime Esteban Moreno tuvo un accidente: se aplazó audiencia de imputado

Juez encargado del caso de Jaime Esteban Moreno tuvo un accidente: se aplazó audiencia de imputado

El juez tuvo que ser trasladado a un centro médico después de sufrir una caída. La audiencia en la que daría a conocer la decisión de medida de aseguramiento de Juan Carlos Suárez, señalado del crimen de Jaime Esteban Moreno, tuvo que ser aplazada.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 7 de nov, 2025
Juez encargado del caso de Jaime Esteban Moreno tuvo un accidente: se aplazó audiencia de imputado
El juez encargado del caso tuvo que ser trasladado a un centro médico.
