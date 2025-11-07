Juez encargado del caso de Jaime Esteban Moreno tuvo un accidente: se aplazó audiencia de imputado

La audiencia para determinar la medida de aseguramiento en contra de Juan Carlos Suárez, señalado del crimen del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno, estaba programada para la tarde de este viernes 7 de noviembre. Sin embargo, la cita fue postergada por un repentino accidente que sufrió el juez a cargo del caso.

Según informaron fuentes del despacho, el juez José Alejandro Hoffman se tropezó cuando se encontraba en una sala y tuvo que ser trasladado a la Fundación Santa Fe. Por esta razón la audiencia para determinar la medida de aseguramiento, que fue solicitada en establecimiento carcelario por parte del abogado de la familia de la víctima.

Noticia en desarrollo...



MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL