Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Capturan a alias El Negro o Bola 8 en bodega de reciclaje: había 60 kg de marihuana bajo tierra

Capturan a alias El Negro o Bola 8 en bodega de reciclaje: había 60 kg de marihuana bajo tierra

Las autoridades revelaron un nuevo avance en contra de una estructura criminal dedicada al comercio ilegal de drogas. Conozca los detalles de las capturas e incautaciones.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 7 de nov, 2025
Capturan a alias El Negro o Bola 8 en bodega de reciclaje: había 60 kg de marihuana bajo tierra
La Policía Metropolitana y la Fiscalía efectuó los procedimientos.
Secretaría Distrital de Seguridad

