Capturan a alias El Negro o Bola 8 en bodega de reciclaje: había 60 kg de marihuana bajo tierra

La Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá dieron a conocer los avances de un golpe a una estructura criminal en el barrio Restrepo, ubicado en la localidad de Antonio Nariño. Las autoridades encontraron marihuana oculta bajo tierra. La droga iba a ser comercializada en discotecas de la zona.

"Mediante la materialización de dos diligencias de allanamiento y registro, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, hallaron ocultos bajo tierra en una bodega de reciclaje del barrio Restrepo, 60 kilos de marihuana", se lee en un comunicado de la Secretaría Distrital de Seguridad.

¿Cómo fue el operativo?

De acuerdo con las autoridades, la incautación se logró tras una información entregada por una persona y luego de tres meses de investigación. "Permitieron establecer que, desde este lugar, los delincuentes con el fin de no ser descubiertos por las autoridades, transportaban esta droga oculta en camiones de reciclaje, para posteriormente venderla en varias discotecas de la localidad de Antonio Nariño (...) La droga, avaluada en 25 millones de pesos, fue descubierta por caninos antinarcóticos de la Policía Nacional".



Las autoridades lograron la captura de dos personas, entre esas la de alias El Negro o Bola 8, quien tiene antecedentes por los delitos de tráfico de estupefacientes, secuestro, acceso carnal violento, concierto para delinquir y extinción de dominio. En la bodega de reciclaje se logró la captura en flagrancia de otra persona. Ambos sujetos fueron capturados por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.



"Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente y un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a uno de estos delincuentes. Gracias a las diferentes actividades operativas, en lo corrido del 2025 se ha logrado incautar más de 7,8 toneladas de marihuana que se han sacado de circulación de las calles y diferentes entornos de la capital", concluyeron las autoridades en el comunicado.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL