En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
JAIME ESTEBAN MORENO
ATAQUE DE EE. UU. EN EL CARIBE
DESAFÍO SIGLO XXI
SEBASTIÁN VILLA
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Habla exseñorita Bogotá tras conocer condena de profesor que abusó de ella cuando era niña

Habla exseñorita Bogotá tras conocer condena de profesor que abusó de ella cuando era niña

Farley José López Henao fue el docente que abusó de María Camila Correa en el año 2008, cuando ella tenía tan solo 12 años, en el colegio Jefferson de Cali. “Cada audiencia fue una revictimización", dijo la víctima.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 7 de nov, 2025
Comparta en:
Habla exseñorita Bogotá tras conocer condena de profesor que abusó de ella cuando era niña
María Camila Correa, exseñorita Bogotá víctima de abuso -
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad