Nuevo ataque de Estados Unidos a supuesta narcolancha: ofensiva ya deja 70 muertos

“Si quieren seguir con vida, dejen de traficar drogas. Si siguen traficando drogas mortales, los mataremos”, advirtió el secretario de Guerra.

Por: AFP
Actualizado: 7 de nov, 2025
Nuevo ataque de Estados Unidos a supuesta narcolancha deja tres hombres muertos
Captura de pantalla de cuenta de X del Departamento de Guerra de EE. UU.

