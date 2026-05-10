Confirman muerte de los cuatro mineros atrapados tras explosión en Cucunubá, Cundinamarca

Las autoridades confirmaron la muerte de los cuatro trabajadores que permanecían atrapados tras una explosión registrada en la mina Las Quintas, ubicada en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Cucunubá. La emergencia ocurrió al finalizar la tarde del sábado 9 de mayo y las labores de rescate se extendieron hasta la madrugada de este domingo.

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De acuerdo con los organismos de socorro, los trabajadores quedaron atrapados luego de la explosión ocurrida al interior de la mina, a aproximadamente 500 metros de profundidad. Posteriormente, las autoridades confirmaron que las cuatro personas fallecieron en el lugar de la emergencia.

Las víctimas fueron identificadas como Yimir Ramos Rodríguez, Wilder Didier Guerrero Villamil, Segundo Manuel Delgadillo Castellanos y Yorman Sneider Briceño López.



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