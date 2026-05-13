Él es el principal sospechoso del asesinato de madre e hijo que fueron enterrados en su casa

El municipio de Florida, Valle del Cauca, está sumido en la conmoción tras el trágico hallazgo de los cuerpos sin vida de una madre y su hijo, que concluyó la búsqueda de casi un mes de su desaparición. Se trata de Mireya, una mujer de 35 años de edad, y Alejandro, un niño de 11 años. Sus cadáveres estaban enterrados en el patio de la casa en la que vivían, ubicada en el corregimiento de San Antonio de los Caballeros. Con esto, ahora inicia una investigación que ya tiene a un principal sospechoso en la mira.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El hallazgo se dio este 13 de mayo. Al lugar de residencia de esta madre y su hijo llegó el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación para adelantar los actos urgentes, como las primeras pesquisas y la respectiva inspección de los cadáveres. Ahora surge una nueva incógnita ahora que finalmente se encontraron los cuerpos: ¿qué pudo ocurrir con ellos?

Las autoridades sospechan que Mireya y Alejandro fueron asesinados en su lugar de residencia y posteriormente fueron enterrados en el patio de la vivienda. El principal sospechoso de este doble homicidio será precisamente la pareja sentimental de Mireya. Medios regionales identificaron al sujeto como David Cano, de manera extraoficial. Al parecer, este hombre se habría quitado la vida solo ocho días después que se denunciara la desaparición. Cabe aclarar que la Policía Nacional ni ninguna otra entidad se han pronunciado sobre este detalle que ahora hace parte de la investigación.



La desaparición de madre e hijo fue denunciada ante las autoridades el pasado 19 de abril. Desde ese día, inició la ardua búsqueda por parte de entidades con un despliegue territorial, que no solo cubrió el municipio de Florida, sino también pueblos aledaños del Valle del Cauca para averiguar sobre el paradero de esta familia. Los días de profunda incertidumbre estuvieron marcados por oraciones, velatones y movilizaciones que clamaban por el pronto retorno y bienestar de Mireya y Alejandro a su hogar, lejos de saber la triste realidad que había detrás de esta desaparición.



Paula Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co