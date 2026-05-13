En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
HANTAVIRUS
CAMPAÑAS PRESIDENCIALES
JURADOS DE VOTACIÓN
LOS INFORMANTES
GIRO DE ITALIA, EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Él es el principal sospechoso del asesinato de madre e hijo que fueron enterrados en su casa

Él es el principal sospechoso del asesinato de madre e hijo que fueron enterrados en su casa

Los dos fueron reportados como desaparecidos desde el 19 de abril por familiares y amigos que clamaron por su regreso.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 13 de may, 2026
Comparta en:
Mireya y Alejandro

El municipio de Florida, Valle del Cauca, está sumido en la conmoción tras el trágico hallazgo de los cuerpos sin vida de una madre y su hijo, que concluyó la búsqueda de casi un mes de su desaparición. Se trata de Mireya, una mujer de 35 años de edad, y Alejandro, un niño de 11 años. Sus cadáveres estaban enterrados en el patio de la casa en la que vivían, ubicada en el corregimiento de San Antonio de los Caballeros. Con esto, ahora inicia una investigación que ya tiene a un principal sospechoso en la mira.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El hallazgo se dio este 13 de mayo. Al lugar de residencia de esta madre y su hijo llegó el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación para adelantar los actos urgentes, como las primeras pesquisas y la respectiva inspección de los cadáveres. Ahora surge una nueva incógnita ahora que finalmente se encontraron los cuerpos: ¿qué pudo ocurrir con ellos?

Últimas Noticias

Pasajero expulsado de vuelo de Avianca.
COLOMBIA

Avianca inicia acciones legales contra pasajero en estado de embriaguez señalado de agresión sexual

Trascendental fallo de Corte Suprema señala que la prostitución es violencia y no un trabajo
COLOMBIA

Trascendental fallo de Corte Suprema señala que la prostitución es violencia y no un trabajo

Las autoridades sospechan que Mireya y Alejandro fueron asesinados en su lugar de residencia y posteriormente fueron enterrados en el patio de la vivienda. El principal sospechoso de este doble homicidio será precisamente la pareja sentimental de Mireya. Medios regionales identificaron al sujeto como David Cano, de manera extraoficial. Al parecer, este hombre se habría quitado la vida solo ocho días después que se denunciara la desaparición. Cabe aclarar que la Policía Nacional ni ninguna otra entidad se han pronunciado sobre este detalle que ahora hace parte de la investigación.

La desaparición de madre e hijo fue denunciada ante las autoridades el pasado 19 de abril. Desde ese día, inició la ardua búsqueda por parte de entidades con un despliegue territorial, que no solo cubrió el municipio de Florida, sino también pueblos aledaños del Valle del Cauca para averiguar sobre el paradero de esta familia. Los días de profunda incertidumbre estuvieron marcados por oraciones, velatones y movilizaciones que clamaban por el pronto retorno y bienestar de Mireya y Alejandro a su hogar, lejos de saber la triste realidad que había detrás de esta desaparición.

Paula Rozo
NOTICIAS CARACOL
¿Tiene una historia que contar?
Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Valle del Cauca

Personas desaparecidas

Municipio de Florida

Publicidad

Publicidad

Publicidad