Trascendental fallo de Corte Suprema señala que la prostitución es violencia y no un trabajo

La Corte Suprema de Justicia hizo un trascendental pronunciamiento. Advirtió que la prostitución es una explotación sexual que viola la dignidad humana, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes



La Corte en su Sala Penal señaló que la prostitución es violencia y no trabajo, cuando se habla de menores de edad. También indicó en este caso que no hay clientes, sino explotadores. El alto tribunal extiende este concepto a la prostitución en general y señaló que esta práctica es una forma de violencia contra las mujeres y las niñas.



La prostitución mercantiliza lo femenino, según Corte

La Sala Plena sostuvo que la prostitución no puede ser comprendida como una actividad voluntaria, ya que se atribuye a normalizar la mercantilización de lo femenino, pues muchas mujeres y los menores que la ejercen lo hacen por entornos de violencia y pobreza.

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El pronunciamiento de la Corte fue hecho al estudiar el caso de un hombre que en Medellín le pagaba entre 20.000 y 50.000 a tres niñas y un niño de 11, 12 y 13 años para obtener, lo que él aseguró, eran servicios sexuales. La Corte señaló que esto no se puede calificar como un trabajo y rechazó el uso de la palabra “cliente”, cuando, en realidad, se debe hablar de explotadores sexuales.

Dice el alto tribunal que, acorde con el derecho internacional, emplear expresiones como “clientes” o “usuarios” justifica la conducta de explotadores, ya que se señala que las personas no son productos para el consumo, pues sus cuerpos están por fuera del comercio. Ante esta situación, la Corte resolvió confirmar la sentencia que condenó a Luis Carlos Torocano a 20 años y 8 meses de prisión.



Extranjeros han sido expulsados de Colombia por presunta explotación sexual

A propósito de este tema, en Medellín, además de controles a hoteles y sitios de alojamiento para evitar casos de prostitución con menores de edad, las autoridades realizan estricto seguimiento al ingreso de extranjeros. Desde el año 2024, 171 viajeros han sido inadmitidos. Solo esta semana, tres extranjeros fueron inadmitidos en el aeropuerto José María Córdoba de Rio Negro.



Un europeo y dos latinoamericanos tuvieron que devolverse a sus países tras comprobarse que sus intenciones de viaje a Medellín no eran otras que hacer turismo de explotación sexual con menores de edad. “Entre los casos se encuentra un ciudadano mexicano con reporte por delitos sexuales contra menores de edad, un ciudadano guatemalteco con alerta internacional por historial delictivo y un ciudadano rumano que presentó inconsistencias en entrevista migratoria”, informó Paola Salazar, directora regional de Migración Colombia.



A la fecha, 60 extranjeros han sido inadmitidos en el aeropuerto de Rio Negro. Desde el año 2024, que Medellín hizo la alianza con Estados Unidos para el control de extranjeros, se han devuelto a 171 ciudadanos. “Muchos de los casos donde nosotros, por ejemplo, vemos que hay sospecha y les avisamos, ellos inmediatamente llegan y aterrizan de nuevo en cualquier aeropuerto de Estados Unidos, inmediatamente lo requieren, les quitan sus celulares y ahí es donde encuentran mucha evidencia de lo que han hecho en Colombia y en otros países y gracias a eso hay condenas por cadena perpetua allá”, mencionó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

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En 2 años, 31 extranjeros han sido capturados por delitos como abuso sexual, explotación sexual y pornografía infantil en Medellín y Colombia. Dos de ellos fueron condenados en sus países a cadena perpetua y otros siete tienen penas de hasta 30 años de cárcel.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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